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США и ЕС опасаются зависимости от КНР по части критических минералов
США и ЕС опасаются зависимости от КНР по части критических минералов - 23.04.2024, ПРАЙМ
США и ЕС опасаются зависимости от КНР по части критических минералов
США и ЕС стремятся не допустить зависимости от Китая в сфере критических материалов, заявил во вторник на Конференции по энергетической безопасности помощник... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T19:13+0300
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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США и ЕС стремятся не допустить зависимости от Китая в сфере критических материалов, заявил во вторник на Конференции по энергетической безопасности помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. "Мы должны гарантировать, что мы не сменим зависимость от российских ископаемых энергоносителей зависимостью от критических минералов и их переработки в Китае", - сказал Пайетт, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Он подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобной зависимости в молодых сферах, как чистый водород, ветровая энергия и электромобили, указав, что в настоящее время КНР уже является "монополистом цепочек поставок в сфере солнечной энергии", создая большие трудности в их диверсификации. Пайетт отметил, что Европа является ключевым партнером США в этих усилиях.Ранее США и Великобритания ввели санкции в отношении импорта алюминия, меди и никеля из России. В американском минфине заявили, что решение США также ограничит использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах.
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Экономика, США, ЕС, металлы, алюминий, КНР
США и ЕС опасаются зависимости от КНР по части критических минералов
Госдеп: США и ЕС опасаются зависимости от КНР по части критических минералов
ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США и ЕС стремятся не допустить зависимости от Китая в сфере критических материалов, заявил во вторник на Конференции по энергетической безопасности помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
"Мы должны гарантировать, что мы не сменим зависимость от российских ископаемых энергоносителей зависимостью от критических минералов и их переработки в Китае", - сказал Пайетт, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Он подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобной зависимости в молодых сферах, как чистый водород, ветровая энергия и электромобили, указав, что в настоящее время КНР уже является "монополистом цепочек поставок в сфере солнечной энергии", создая большие трудности в их диверсификации.
США и Британия запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России
Пайетт отметил, что Европа является ключевым партнером США в этих усилиях.
Ранее США и Великобритания ввели санкции в отношении импорта алюминия, меди и никеля из России. В американском минфине заявили, что решение США также ограничит использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах.