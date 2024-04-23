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Мишустин рассказал о трансформации российской экономики

Мишустин рассказал о трансформации российской экономики - 23.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о трансформации российской экономики

Российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:11+0300

2024-04-23T15:11+0300

2024-04-23T15:28+0300

экономика

михаил мишустин

правительство рф

россия

белгородская область

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник."Вопреки усилившемуся давлению российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам, трансформируется исходя из собственных национальных задач, наращивает внутреннее производство. В феврале, напомню, рост ВВП ускорился до 7,7%, расширилось наше производство добывающее и в обрабатывающих сферах, укрепляется потребительская активность", - сказал Мишустин.На заседании участники кабмина обсудили основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года.Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области, всего в текущем году на эти цели будет выделено более 6 миллиардов рублей, добавил Мишустин.

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белгородская область

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михаил мишустин, правительство рф, россия, белгородская область