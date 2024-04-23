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Мишустин рассказал о трансформации российской экономики - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин рассказал о трансформации российской экономики
Мишустин рассказал о трансформации российской экономики - 23.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о трансформации российской экономики
Российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:11+0300
2024-04-23T15:28+0300
экономика
михаил мишустин
правительство рф
россия
белгородская область
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник."Вопреки усилившемуся давлению российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам, трансформируется исходя из собственных национальных задач, наращивает внутреннее производство. В феврале, напомню, рост ВВП ускорился до 7,7%, расширилось наше производство добывающее и в обрабатывающих сферах, укрепляется потребительская активность", - сказал Мишустин.На заседании участники кабмина обсудили основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года.Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области, всего в текущем году на эти цели будет выделено более 6 миллиардов рублей, добавил Мишустин.
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михаил мишустин, правительство рф, россия, белгородская область
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, РОССИЯ, Белгородская область
15:11 23.04.2024 (обновлено: 15:28 23.04.2024)
 
Мишустин рассказал о трансформации российской экономики

Мишустин: российская экономика уверенно трансформируется исходя из собственных задач

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник.
"Вопреки усилившемуся давлению российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам, трансформируется исходя из собственных национальных задач, наращивает внутреннее производство. В феврале, напомню, рост ВВП ускорился до 7,7%, расширилось наше производство добывающее и в обрабатывающих сферах, укрепляется потребительская активность", - сказал Мишустин.
На заседании участники кабмина обсудили основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года.
Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области, всего в текущем году на эти цели будет выделено более 6 миллиардов рублей, добавил Мишустин.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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ЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФРОССИЯБелгородская область
 
 
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