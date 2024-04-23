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На позитивной ноте: рынок заигрывает с максимумами

На позитивной ноте: рынок заигрывает с максимумами - 23.04.2024, ПРАЙМ

На позитивной ноте: рынок заигрывает с максимумами

Очередная неделя на рынке начинается на позитивной ноте: индекс Мосбиржи заигрывает с многомесячными максимумами, повысившись на 0,2% до 3480,71 п., индекс РТС... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T08:52+0300

2024-04-23T08:52+0300

2024-04-23T09:04+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Очередная неделя на рынке начинается на позитивной ноте: индекс Мосбиржи заигрывает с многомесячными максимумами, повысившись на 0,2% до 3480,71 п., индекс РТС показал более скромный рост, повысившись только на 0,04% до 1174,17 п. На предстоящих майских праздниках активность может снизиться, что может удерживать инвесторов от агрессивного наращивания позиций перед каникулами. В этом контексте нельзя исключать консолидации по индексу Мосбиржи, который непрерывно повышается последние четыре недели.Повышению индексов в понедельник способствовала позитивная динамика в акциях Сбербанка, которые подорожали на фоне сообщения о том, что сегодня (23 апреля) совет директоров банка примет решение по дивидендам за 2023 год. По нашей оценке, дивиденды могут составить около 33 рублей на одну акцию обоих типов, что предполагает дивидендную доходность около 10,4% по текущим котировкам.Cian сообщает о планах редомициляции в Россию и потенциальном обмене акций кипрского CIAN PLC на акции Cian Technology Ltd, которая переезжает в Россию. На фоне этой новости бумаги Cian подорожали в ходе торгов в понедельник более чем на 5%, но завершили день ростом на 3,41%. Редомициляция — один из важных трендов для фондового рынка в 2024 году. Исторически Cian не выплачивал дивиденды, и редомициляция может не привести к выплате "пропущенных" дивидендов, чего ожидают от некоторых компаний (например, от Русагро), хотя переезд в дружественную юрисдикцию снижает риски владения бумагами для инвесторов.Сегодня пройдет заседание суда по заявлению Минпромторга к X5 Group о приостановке корпоративных прав в российской "дочке". Инвесторы пока лишены возможности реагировать на результаты заседания, поскольку торги бумагами X5 Group приостановлены на время. Тем не менее интерес к делу может быть высоким, поскольку этот случай создает прецедент "принудительной редомициляции". Компания вчера опубликовала сильные результаты за I квартал 2024 года, в то время как новости касательно редомициляции могут быть более важными для инвесторов, поскольку зарубежная прописка препятствует выплате дивидендов, несмотря на солидную "подушку" из денежных средств на балансе.Текущая неделя насыщена отчетами российских эмитентов. Сегодня Северсталь опубликует операционные и финансовые результаты за 1К24, а совет директоров Татнефти может огласить решение по дивидендам за 2023 год. Ожидание дивидендов продолжает оказывать поддержку рынку, поскольку, по нашим оценкам, из 4,9 триллиона рублей совокупного объёма дивидендов в текущем году, могут быть реинвестированы 1,6 триллиона рублей.

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2024

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Анна Буйлакова https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анна Буйлакова https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg

мнения аналитиков