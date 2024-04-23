https://1prime.ru/20240423/moshenniki-847610171.html

В СПЧ рассказали, сколько звонков в день совершают мошенники в России

В СПЧ рассказали, сколько звонков в день совершают мошенники в России - 23.04.2024, ПРАЙМ

В СПЧ рассказали, сколько звонков в день совершают мошенники в России

Мошенник в среднем совершают от 10 до 15 миллионов звонков в день в России, что составляет примерно 15-20% всего голосового трафика страны, сообщил член Совета... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:55+0300

2024-04-23T11:55+0300

2024-04-23T11:55+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мошенник в среднем совершают от 10 до 15 миллионов звонков в день в России, что составляет примерно 15-20% всего голосового трафика страны, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. "Персональные данные – это стартовый капитал мошенника или вербовщика… У нас совершается, по разным данным, от 10 до 15 миллионов звонков (мошенниками) в день. Это примерно 15-20% всего голосового трафика страны", - сообщил Ашманов на XIII Форуме безопасного интернета, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что защита персональных данных – это вопрос национальной безопасности. Кроме того, Ашманов обозначил, что в сети есть запрещенный контент, который блокируется, а есть деструктивный контент, который пока не является запрещенным. Среди такого контента он назвал чайлдфри, радикальный феминизм, украинскую пропаганду, которую нельзя прямо подвести под статью закона. "Частная компания со своей лицензией может быть более жесткой, чем закон. Им никто не мешает этого делать, этот токсичный контент блокировать. Его можно не блокировать, его можно предупреждать, можно замедлять, можно сделать целый спектр воздействий в зависимости от спектра токсичности", - подчеркнул член СПЧ. -0-

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россия, мошенники, новости