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"Нафтогаз Украины" решил не повышать тарифы на газ еще на год

"Нафтогаз Украины" решил не повышать тарифы на газ еще на год - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Нафтогаз Украины" решил не повышать тарифы на газ еще на год

"Нафтогаз Украины" не будет повышать тарифы на газ в 2024 году, заявил глава правления компании Алексей Чернышов. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T17:23+0300

2024-04-23T17:23+0300

2024-04-23T17:30+0300

энергетика

украина

нафтогаз украины

тарифы на газ

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" не будет повышать тарифы на газ в 2024 году, заявил глава правления компании Алексей Чернышов. "Наша компания снабжает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", – приводит слова Чернышова пресс-служба компании. Уточняется, что стоимость кубометра газа для клиентов компании останется на уровне 7,96 гривны (0, 2 доллара). Период действия тарифа – с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно. Как сообщали ранее украинские СМИ, на Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения (бытовых потребителей). Соответственно, цена не должна увеличиваться и быть зафиксированной на уровне тарифа, который действовал на 24 февраля 2022 года. Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля 2022 года.

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украина, нафтогаз украины, тарифы на газ