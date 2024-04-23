https://1prime.ru/20240423/nato-847615672.html
Шойгу заявил о росте напряженности из-за вступления Швеции в НАТО
Шойгу заявил о росте напряженности из-за вступления Швеции в НАТО - 23.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу заявил о росте напряженности из-за вступления Швеции в НАТО
Военно-политическая напряженность на западном и северо-западном стратегическом направлениях возросла с присоединением швеции к НАТО, группировка войск альянса у | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:45+0300
2024-04-23T13:45+0300
2024-04-23T13:46+0300
нато
россия
сергей шойгу
швеция
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Военно-политическая напряженность на западном и северо-западном стратегическом направлениях возросла с присоединением швеции к НАТО, группировка войск альянса у российской границы достигает 33 тысячи человек. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства."Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях", - сообщил он.Кроме того, по словам министра, группировка войск усиления альянса у российских границ на данный момент насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронемашин.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Швеция и Финляндия в 2022 году на фоне конфликта на Украине подали заявки на вступление в НАТО. Финляндию приняли летом 2023 года, Швецию - 7 марта 2024-го.
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нато, россия, сергей шойгу, швеция
НАТО, РОССИЯ, Сергей Шойгу, ШВЕЦИЯ
Шойгу заявил о росте напряженности из-за вступления Швеции в НАТО
Шойгу: вступление Швеции в НАТО повысило напряжённость на западных направлениях
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Военно-политическая напряженность на западном и северо-западном стратегическом направлениях возросла с присоединением швеции к НАТО, группировка войск альянса у российской границы достигает 33 тысячи человек. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях", - сообщил он.
Кроме того, по словам министра, группировка войск усиления альянса у российских границ на данный момент насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронемашин.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Швеция и Финляндия в 2022 году на фоне конфликта на Украине подали заявки на вступление в НАТО. Финляндию приняли летом 2023 года, Швецию - 7 марта 2024-го.
Столтенберг объявил о передаче странами НАТО Patriot Киеву в скором времени