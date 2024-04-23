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НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу

НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу - 23.04.2024, ПРАЙМ

НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу

Сегодня члены НАТО намерены наращивать свою активность в Арктике, альянс готовиться к якобы агрессивным действиям России в регионе, сообщил глава Минобороны... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T13:52+0300

2024-04-23T13:52+0300

2024-04-23T13:52+0300

россия

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арктика

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сегодня члены НАТО намерены наращивать свою активность в Арктике, альянс готовиться к якобы агрессивным действиям России в регионе, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу."Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Альянс пытается усилить активность в Арктике", - сказал он, выступая на заседании коллегии российского оборонного ведомства.Ранее замгалвы МИД Александр Грушко сообщал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктическом регионе. По его словам, если такое произойдет, то Россия в ответ на это примет соответствующие исходящим от новых членов блока угрозам меры.

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россия, нато, арктика