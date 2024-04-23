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НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу - 23.04.2024, ПРАЙМ
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НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу
НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу - 23.04.2024, ПРАЙМ
НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу
Сегодня члены НАТО намерены наращивать свою активность в Арктике, альянс готовиться к якобы агрессивным действиям России в регионе, сообщил глава Минобороны... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:52+0300
2024-04-23T13:52+0300
россия
нато
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сегодня члены НАТО намерены наращивать свою активность в Арктике, альянс готовиться к якобы агрессивным действиям России в регионе, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу."Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Альянс пытается усилить активность в Арктике", - сказал он, выступая на заседании коллегии российского оборонного ведомства.Ранее замгалвы МИД Александр Грушко сообщал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктическом регионе. По его словам, если такое произойдет, то Россия в ответ на это примет соответствующие исходящим от новых членов блока угрозам меры.
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россия, нато, арктика
РОССИЯ, НАТО, АРКТИКА
13:52 23.04.2024
 
НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу

Шойгу: НАТО пытается нарастить активность в Арктике

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции "Елка желаний"
Министр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции Елка желаний
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сегодня члены НАТО намерены наращивать свою активность в Арктике, альянс готовиться к якобы агрессивным действиям России в регионе, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Альянс пытается усилить активность в Арктике", - сказал он, выступая на заседании коллегии российского оборонного ведомства.
Ранее замгалвы МИД Александр Грушко сообщал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктическом регионе. По его словам, если такое произойдет, то Россия в ответ на это примет соответствующие исходящим от новых членов блока угрозам меры.
 
РОССИЯНАТОАРКТИКА
 
 
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