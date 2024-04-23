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НАТО "не ищет конфликта" с Россией, заявил генсек
НАТО "не ищет конфликта" с Россией, заявил генсек - 23.04.2024, ПРАЙМ
НАТО "не ищет конфликта" с Россией, заявил генсек
НАТО не ищет конфликта с Россией", но будет обеспечивать безопасности стран-союзниц, сказал генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:42+0300
2024-04-23T17:42+0300
2024-04-23T17:42+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. НАТО не ищет конфликта с Россией", но будет обеспечивать безопасности стран-союзниц, сказал генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше. "Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов", — сказал он. В этой связи Столтенберг отметил, что союзники "должны брать пример с Великобритании", ранее обязавшейся увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году. Генсек выразил уверенность в том, что альянс сохранит свое единство и после окончания выборов президента США."Я рассчитываю, что, независимо от результатов выборов в этом году, США останутся верным союзником. США — это крупнейший член альянса, представляющий 25% мирового ВВП, но все вместе как союзники по альянсу мы представляем 50%", — добавил он.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО. Он отметил, что это не имеет смысла, так как не принесет никакой выгоды. Российский лидер также заявил, что западные политики регулярно пугают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако, "умные люди" понимают, что это не более чем фейк. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в отсутствие реальных угроз Евросоюз изо всех сил пытаются создать искусственные угрозы, которые якобы исходят от России.Путин добавил, что страны Запада начинают осознавать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно. Поэтому им стоит задуматься о своих дальнейших шагах. В то же время, Россия готова к диалогу и сотрудничеству.
https://1prime.ru/20240423/nato-847615672.html
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нато, россия, йенс столтенберг, столтенберг
Политика, НАТО, РОССИЯ, Йенс Столтенберг, СТОЛТЕНБЕРГ
НАТО "не ищет конфликта" с Россией, заявил генсек
Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией, но стоит на страже безопасности
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. НАТО не ищет конфликта с Россией", но будет обеспечивать безопасности стран-союзниц, сказал генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше.
"Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов", — сказал он.
В этой связи Столтенберг отметил, что союзники "должны брать пример с Великобритании", ранее обязавшейся увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году.
Генсек выразил уверенность в том, что альянс сохранит свое единство и после окончания выборов президента США.
"Я рассчитываю, что, независимо от результатов выборов в этом году, США останутся верным союзником. США — это крупнейший член альянса, представляющий 25% мирового ВВП, но все вместе как союзники по альянсу мы представляем 50%", — добавил он.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО. Он отметил, что это не имеет смысла, так как не принесет никакой выгоды.
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Российский лидер также заявил, что западные политики регулярно пугают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако, "умные люди" понимают, что это не более чем фейк.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в отсутствие реальных угроз Евросоюз изо всех сил пытаются создать искусственные угрозы, которые якобы исходят от России.
Путин добавил, что страны Запада начинают осознавать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно. Поэтому им стоит задуматься о своих дальнейших шагах. В то же время, Россия готова к диалогу и сотрудничеству.