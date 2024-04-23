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Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше - 23.04.2024, ПРАЙМ
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше
НАТО не намерен расширять ядерное присутствие в странах альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T22:53+0300
2024-04-23T22:53+0300
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. НАТО не намерен расширять ядерное присутствие в странах альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО", — ответил он на вопрос о планах альянса расширить область дислокации ядерного оружия.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.
https://1prime.ru/20240422/polsha-847596414.html
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нато, ядерное оружие, польша, анджей дуда, йенс столтенберг
Вооружения, НАТО, ядерное оружие, ПОЛЬША, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше
Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в странах альянса
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. НАТО не намерен расширять ядерное присутствие в странах альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО", — ответил он на вопрос о планах альянса расширить область дислокации ядерного оружия.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.
Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято