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Уровень воды в Оренбурге опустился ниже опасного
Уровень воды в Оренбурге опустился ниже опасного - 23.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Оренбурге опустился ниже опасного
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T06:04+0300
2024-04-23T06:04+0300
2024-04-23T06:04+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале муниципального образования Оренбургский район. Эти данные приведены по состоянию на 6.00 (4.00 мск). Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 858 сантиметров, понижание составило 14 сантиметров с 20.00 (18.00 мск) при опасном уровене 870 сантиметров.В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщали, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровни воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижаются.
https://1prime.ru/20240422/orenburg-847589212.html
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
Уровень воды в Оренбурге опустился ниже опасного
Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился до 920 см, что ниже опасного в 930 см
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале муниципального образования Оренбургский район.
Эти данные приведены по состоянию на 6.00 (4.00 мск). Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 858 сантиметров, понижание составило 14 сантиметров с 20.00 (18.00 мск) при опасном уровене 870 сантиметров.
В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщали, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровни воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижаются.
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей