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Уровень воды в Оренбурге опустился ниже опасного

Уровень воды в Оренбурге опустился ниже опасного - 23.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Оренбурге опустился ниже опасного

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T06:04+0300

2024-04-23T06:04+0300

2024-04-23T06:04+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале муниципального образования Оренбургский район. Эти данные приведены по состоянию на 6.00 (4.00 мск). Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 858 сантиметров, понижание составило 14 сантиметров с 20.00 (18.00 мск) при опасном уровене 870 сантиметров.В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщали, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровни воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижаются.

https://1prime.ru/20240422/orenburg-847589212.html

оренбургская область

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оренбургская область, паводок