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Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление

Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление - 23.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление

Плотность населения и вид и стоимость используемых энергоносителей влияют на тарифы на оплату отопления, цены в различных российских регионах могут разниться... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T13:24+0300

2024-04-23T13:24+0300

2024-04-23T13:24+0300

жкх

тарифы жкх

отопление

россия

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Плотность населения и вид и стоимость используемых энергоносителей влияют на тарифы на оплату отопления, цены в различных российских регионах могут разниться. Об этом рассказал РИА Недвижимость директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.Эксперт напомнил, что в регионах различаются виды и стоимость энергоресурсов, состояние инженерных сетей и их ремонт, объемы производства и потребления тепла. Все это оказывает влияние на тарифы, отметил он."Чем выше в регионе плотность населения и инфраструктуры и, соответственно, больше расход энергоносителя, – тем тариф ниже", - пояснил Долматов.По его словам, модернизация инфраструктуры и повышение уровня жизни в регионах поспособствуют снижению цен на отопление.

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жкх, тарифы жкх, отопление, россия