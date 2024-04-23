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Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление
Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление - 23.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление
Плотность населения и вид и стоимость используемых энергоносителей влияют на тарифы на оплату отопления, цены в различных российских регионах могут разниться... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:24+0300
2024-04-23T13:24+0300
2024-04-23T13:24+0300
жкх
тарифы жкх
отопление
россия
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Плотность населения и вид и стоимость используемых энергоносителей влияют на тарифы на оплату отопления, цены в различных российских регионах могут разниться. Об этом рассказал РИА Недвижимость директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.Эксперт напомнил, что в регионах различаются виды и стоимость энергоресурсов, состояние инженерных сетей и их ремонт, объемы производства и потребления тепла. Все это оказывает влияние на тарифы, отметил он."Чем выше в регионе плотность населения и инфраструктуры и, соответственно, больше расход энергоносителя, – тем тариф ниже", - пояснил Долматов.По его словам, модернизация инфраструктуры и повышение уровня жизни в регионах поспособствуют снижению цен на отопление.
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жкх, тарифы жкх, отопление, россия
ЖКХ, тарифы ЖКХ, отопление, РОССИЯ
Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление
Эксперт Долматов: тариф на отопление зависит от плотности населения в регионе
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Плотность населения и вид и стоимость используемых энергоносителей влияют на тарифы на оплату отопления, цены в различных российских регионах могут разниться. Об этом рассказал РИА Недвижимость
директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.
Эксперт напомнил, что в регионах различаются виды и стоимость энергоресурсов, состояние инженерных сетей и их ремонт, объемы производства и потребления тепла. Все это оказывает влияние на тарифы, отметил он.
"Чем выше в регионе плотность населения и инфраструктуры и, соответственно, больше расход энергоносителя, – тем тариф ниже", - пояснил Долматов.
По его словам, модернизация инфраструктуры и повышение уровня жизни в регионах поспособствуют снижению цен на отопление.
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