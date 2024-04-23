https://1prime.ru/20240423/patrushev-847616089.html
Патрушев высоко оценил партнерство России и Китая
Патрушев высоко оценил партнерство России и Китая - 23.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев высоко оценил партнерство России и Китая
Партнерство между Россией и Китаем является образцом взаимодействия крупных держав. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:02+0300
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Санкт-Петербург, 23 апр - ПРАЙМ. Партнерство между Россией и Китаем является образцом взаимодействия крупных держав. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.В Санкт-Петербурге 23-25 апреля проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.В рамках мероприятия глава Совбеза России провел двустороннюю встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином."Участие Китая в данной ежегодной международной конференции является доброй традицией. Дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является приоритетом внешней политики России", - сказал он.По словам Патрушева, Москва уделяет первостепенное внимание развитию сотрудничества с Китаем во всех сферах и наращиванию координации на международной арене. Он упомянул, что доверительные контакты на высшем уровне играют особую роль в укреплении партнерства между Россией и Китаем.В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений России и Китая. Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении Владимиру Путину 31 декабря говорил, что политическое взаимодоверие между РФ и КНР углубилось. Кроме того, добавлял он, товарооборот России и Китая достиг целевого показателя 200 миллиардов долларов, успешно завершился год спортивных обменов, укрепилась материальная и общественная основа отношений между двумя странами.Путин, в свою очередь, в январе распорядился провести в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
https://1prime.ru/20240409/ukraina-847231096.html
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россия, китай, новости, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости, Николай Патрушев
Патрушев высоко оценил партнерство России и Китая
Патрушев: партнерство России и Китая является образцом партнерства крупных держав
Санкт-Петербург, 23 апр - ПРАЙМ. Партнерство между Россией и Китаем является образцом взаимодействия крупных держав. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
В Санкт-Петербурге 23-25 апреля проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
В рамках мероприятия глава Совбеза России провел двустороннюю встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином.
"Участие Китая в данной ежегодной международной конференции является доброй традицией. Дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является приоритетом внешней политики России", - сказал он.
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По словам Патрушева, Москва уделяет первостепенное внимание развитию сотрудничества с Китаем во всех сферах и наращиванию координации на международной арене. Он упомянул, что доверительные контакты на высшем уровне играют особую роль в укреплении партнерства между Россией и Китаем.
В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений России и Китая. Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении Владимиру Путину 31 декабря говорил, что политическое взаимодоверие между РФ и КНР углубилось. Кроме того, добавлял он, товарооборот России и Китая достиг целевого показателя 200 миллиардов долларов, успешно завершился год спортивных обменов, укрепилась материальная и общественная основа отношений между двумя странами.
Путин, в свою очередь, в январе распорядился провести в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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