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Названы семь способов увеличить будущую пенсию - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Названы семь способов увеличить будущую пенсию
Названы семь способов увеличить будущую пенсию - 23.04.2024, ПРАЙМ
Названы семь способов увеличить будущую пенсию
Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь страховой стаж от 15 лет и минимум 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Однако есть... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:35+0300
2024-04-23T11:35+0300
пенсии
стаж работы
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь страховой стаж от 15 лет и минимум 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Однако есть семь способов увеличить выплаты, рассказал изданию "Лента.ру" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.Во-первых, следует работать только официально, без устных договоренностей и серых выплат. Во-вторых, можно докупить стаж и пенсионные баллы. Однако "купить", по словам Щербаченко, можно не более половины страхового стажа. Третий способ — получить баллы при уходе за пожилым человеком или человеком с инвалидностью.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕще один вариант — вложить в пенсионные накопления материнский капитал, перечисляет собеседник издания. Другой способ — отсрочить обращение за пенсией. "В случае отсрочки выхода на заслуженный отдых на 10 лет сумма и вовсе удваивается — коэффициент составит 2,11", — поделился экономист.Также увеличить размер будущей пенсии поможет оформление регистрации в Москве, так как минимальная выплата с учетом прожиточного минимума там составляет 16 964 рублей. Кроме того, следует и самостоятельно заранее откладывать на старость, открыть депозит и постоянно его пополнять, советует Щербаченко.В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати, рассказал ранее агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.В целом размер пенсии определяется по формуле: Фиксированная выплата + Количество пенсионных баллов х Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты устанавливает государство. В 2024 году она составляет 8134,88 рубля.Как подчеркивает эксперт, ИПК — это число баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, за исключением отдельных периодов. В этом году один пенсионный балл "стоит" 133,05 рубля. За полностью отработанный год начислят максимум 10 баллов. Для того чтобы "зарабатывать" пенсионные баллы, необходим официальный доход. И чем он выше, тем больше с него начисляется.
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пенсии, стаж работы
Пенсии, стаж работы
11:35 23.04.2024
 
Названы семь способов увеличить будущую пенсию

Экономист Щербаченко рассказал об увеличении будущей пенсии за счет маткапитала

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь страховой стаж от 15 лет и минимум 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Однако есть семь способов увеличить выплаты, рассказал изданию "Лента.ру" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Во-первых, следует работать только официально, без устных договоренностей и серых выплат. Во-вторых, можно докупить стаж и пенсионные баллы. Однако "купить", по словам Щербаченко, можно не более половины страхового стажа. Третий способ — получить баллы при уходе за пожилым человеком или человеком с инвалидностью.
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Еще один вариант — вложить в пенсионные накопления материнский капитал, перечисляет собеседник издания. Другой способ — отсрочить обращение за пенсией. "В случае отсрочки выхода на заслуженный отдых на 10 лет сумма и вовсе удваивается — коэффициент составит 2,11", — поделился экономист.
Также увеличить размер будущей пенсии поможет оформление регистрации в Москве, так как минимальная выплата с учетом прожиточного минимума там составляет 16 964 рублей. Кроме того, следует и самостоятельно заранее откладывать на старость, открыть депозит и постоянно его пополнять, советует Щербаченко.
В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати, рассказал ранее агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.
Пожилая женщина выглядывает из окна - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии
Вчера, 02:02
В целом размер пенсии определяется по формуле: Фиксированная выплата + Количество пенсионных баллов х Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты устанавливает государство. В 2024 году она составляет 8134,88 рубля.
Как подчеркивает эксперт, ИПК — это число баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, за исключением отдельных периодов. В этом году один пенсионный балл "стоит" 133,05 рубля. За полностью отработанный год начислят максимум 10 баллов. Для того чтобы "зарабатывать" пенсионные баллы, необходим официальный доход. И чем он выше, тем больше с него начисляется.
 
Пенсиистаж работы
 
 
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