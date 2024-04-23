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Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов
Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов - 23.04.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:39+0300
2024-04-23T11:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального кризисов". Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европарламента на последней перед европейскими выборами пленарной сессии в Страсбурге. "ЕС пережил два кризиса исторического масштаба: кризис здравоохранения в результате эпидемии коронавируса, а также энергетический кризис, спровоцированный Россией. Они могли перерасти в драматический экономический и социальный кризис. Но этого не произошло. Из-за огромной устойчивости Европы, а также из-за того, что мы провели правильную политику", - сказала она. Глава Еврокомиссии претендует на второй срок в кресле президента Европейской комиссии. Выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня, за ними последует обновление составов и других евроинститутов, включая Еврокомиссию и Евросовет.
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ек, ес, урсула фон дер ляйен, новости
Экономика, ЕК, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Новости
10:39 23.04.2024 (обновлено: 11:41 23.04.2024)
 
Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов

Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла ЕС от экономического и социального кризисов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального кризисов".
Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европарламента на последней перед европейскими выборами пленарной сессии в Страсбурге.
"ЕС пережил два кризиса исторического масштаба: кризис здравоохранения в результате эпидемии коронавируса, а также энергетический кризис, спровоцированный Россией. Они могли перерасти в драматический экономический и социальный кризис. Но этого не произошло. Из-за огромной устойчивости Европы, а также из-за того, что мы провели правильную политику", - сказала она.
Глава Еврокомиссии претендует на второй срок в кресле президента Европейской комиссии.
Выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня, за ними последует обновление составов и других евроинститутов, включая Еврокомиссию и Евросовет.
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