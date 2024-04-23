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Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов
Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов - 23.04.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:39+0300
2024-04-23T10:39+0300
2024-04-23T11:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального кризисов". Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европарламента на последней перед европейскими выборами пленарной сессии в Страсбурге. "ЕС пережил два кризиса исторического масштаба: кризис здравоохранения в результате эпидемии коронавируса, а также энергетический кризис, спровоцированный Россией. Они могли перерасти в драматический экономический и социальный кризис. Но этого не произошло. Из-за огромной устойчивости Европы, а также из-за того, что мы провели правильную политику", - сказала она. Глава Еврокомиссии претендует на второй срок в кресле президента Европейской комиссии. Выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня, за ними последует обновление составов и других евроинститутов, включая Еврокомиссию и Евросовет.
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ек, ес, урсула фон дер ляйен, новости
Экономика, ЕК, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Новости
Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов
Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла ЕС от экономического и социального кризисов
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального кризисов".
Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европарламента на последней перед европейскими выборами пленарной сессии в Страсбурге.
"ЕС пережил два кризиса исторического масштаба: кризис здравоохранения в результате эпидемии коронавируса, а также энергетический кризис, спровоцированный Россией. Они могли перерасти в драматический экономический и социальный кризис. Но этого не произошло. Из-за огромной устойчивости Европы, а также из-за того, что мы провели правильную политику", - сказала она.
Глава Еврокомиссии претендует на второй срок в кресле президента Европейской комиссии.
Выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня, за ними последует обновление составов и других евроинститутов, включая Еврокомиссию и Евросовет.
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