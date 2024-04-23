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Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов

Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов - 23.04.2024, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен заявила, что ее политика спасла Евросоюз от кризисов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:39+0300

2024-04-23T10:39+0300

2024-04-23T11:41+0300

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что политика ее института в последние годы помогла Европе избежать "драматических экономического и социального кризисов". Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европарламента на последней перед европейскими выборами пленарной сессии в Страсбурге. "ЕС пережил два кризиса исторического масштаба: кризис здравоохранения в результате эпидемии коронавируса, а также энергетический кризис, спровоцированный Россией. Они могли перерасти в драматический экономический и социальный кризис. Но этого не произошло. Из-за огромной устойчивости Европы, а также из-за того, что мы провели правильную политику", - сказала она. Глава Еврокомиссии претендует на второй срок в кресле президента Европейской комиссии. Выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня, за ними последует обновление составов и других евроинститутов, включая Еврокомиссию и Евросовет.

https://1prime.ru/20240416/ekonomika-847432741.html

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