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Приложение сервиса "2ГИС" вернулось в Google Play

Приложение сервиса "2ГИС" вернулось в Google Play - 23.04.2024, ПРАЙМ

Приложение сервиса "2ГИС" вернулось в Google Play

Приложение картографического сервиса "2ГИС" вернулось в Google Play спустя 11 месяцев после удаления в мае 2023 года, рассказали в пресс-службе компании. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T13:55+0300

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Приложение картографического сервиса "2ГИС" вернулось в Google Play спустя 11 месяцев после удаления в мае 2023 года, рассказали в пресс-службе компании. "Официальное приложение "2ГИС" для Android вновь доступно для скачивания в Google Play - его можно установить уже сейчас. "2ГИС" вернулся в Google Play спустя 11 месяцев после удаления в мае 2023 года. До этого приложение было доступно в Google Play 12 лет с 2011 года", - сказали в компании. В пресс-службе уточнили, что пока что приложение можно скачать только по прямой ссылке, но вскоре оно проиндексируется на маркетплейсе. В приложении 2ГИС в Google Play уже доступны новые функции, которые ранее появились в версиях геосервиса в других магазинах приложений. Приложение "2ГИС" пропало из Google Play в мае. Как сообщала компания, ранее установленные на Android приложения продолжают работать. В компании отмечали, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений. А в пресс-службе Google тогда заявили РИА Новости, что удаление приложения связано с соблюдением Google законов о международных санкциях и торговле: компания принимает "соответствующие меры", если обнаруживает приложение, которое нарушает ее условия использования. Арбитражный суд Москвы в январе удовлетворил иск ООО "ДубльГИС", разработчика сервиса "2ГИС", к американской Google LLC, ирландской Google Commerce Limited и российскому ООО "Гугл" , обязав их восстановить аккаунт истца на сервисе Google Play "со всеми функциями, существовавшими до удаления", и вернуть мобильное приложение сервиса в этот магазин приложений с возможностью его распространения на территории РФ и СНГ. Суд также признал незаконным односторонний отказ ответчиков от исполнения соглашения о распространении программных продуктов. В сентябре 2022 года приложение было удалено из App Store, но в апреле 2023 года оно вернулось. На данный момент приложение также доступно на этом маркетплейсе. Основной владелец сервиса "2ГИС" - Сбербанк, которому принадлежит 72% компании. Приложение предлагает цифровые карты многих российских и зарубежных городов.

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