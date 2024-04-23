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МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России

МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России - 23.04.2024, ПРАЙМ

МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России

Министерство экономического развития ожидает рост промышленного производства в России в 2024 году на уровне 2,5%, в 2025 и 2026 году на уровне 2,3%, сообщил... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:21+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Министерство экономического развития ожидает рост промышленного производства в России в 2024 году на уровне 2,5%, в 2025 и 2026 году на уровне 2,3%, сообщил журналистам представитель министерства.Осенью 2023 года министерство ожидало, что промышленность в нынешнем году вырастет на 2,6%.По словам представителя министерства, обрабатывающая промышленность в 2024 году вырастет на 4%, в 2025-2027 годах - на 2,7% ежегодно.

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