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МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России - 23.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240423/proizvodstvo-847620128.html
МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России
МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России - 23.04.2024, ПРАЙМ
МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России
Министерство экономического развития ожидает рост промышленного производства в России в 2024 году на уровне 2,5%, в 2025 и 2026 году на уровне 2,3%, сообщил... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:21+0300
2024-04-23T15:27+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Министерство экономического развития ожидает рост промышленного производства в России в 2024 году на уровне 2,5%, в 2025 и 2026 году на уровне 2,3%, сообщил журналистам представитель министерства.Осенью 2023 года министерство ожидало, что промышленность в нынешнем году вырастет на 2,6%.По словам представителя министерства, обрабатывающая промышленность в 2024 году вырастет на 4%, в 2025-2027 годах - на 2,7% ежегодно.
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россия, новости
Экономика, РОССИЯ, Новости
15:21 23.04.2024 (обновлено: 15:27 23.04.2024)
 
МЭР понизило прогноз роста промышленного производства в России

МЭР понизило прогноз роста промышленног производства в России до 2,5%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Министерство экономического развития ожидает рост промышленного производства в России в 2024 году на уровне 2,5%, в 2025 и 2026 году на уровне 2,3%, сообщил журналистам представитель министерства.
Осенью 2023 года министерство ожидало, что промышленность в нынешнем году вырастет на 2,6%.
По словам представителя министерства, обрабатывающая промышленность в 2024 году вырастет на 4%, в 2025-2027 годах - на 2,7% ежегодно.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
МЭР повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году
15:13
 
ЭкономикаРОССИЯНовости
 
 
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