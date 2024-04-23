https://1prime.ru/20240423/putin-847624227.html

Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"

Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы" - 23.04.2024, ПРАЙМ

Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T17:06+0300

2024-04-23T17:06+0300

2024-04-23T17:07+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623904_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_1671b84916954bdc3ca11b5f9528fb06.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Отмечается, что встреча состоялась в Кремле. Глава государства пожелал Подносовой успехов на новом посту и положительно оценил ее опыт работы в судебной ветви власти.В ходе встречи Путин поднял вопрос загруженности российских судов. По его словам, с этой проблемой необходимо разобраться как можно скорее. Ранее 17 апреля Совет Федерации проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя. В свою очередь Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя суда. Отмечалось, что она была единственным подавшим документы претендентом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин