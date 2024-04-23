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Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы" - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"
Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы" - 23.04.2024, ПРАЙМ
Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"
Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:06+0300
2024-04-23T17:07+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Отмечается, что встреча состоялась в Кремле. Глава государства пожелал Подносовой успехов на новом посту и положительно оценил ее опыт работы в судебной ветви власти.В ходе встречи Путин поднял вопрос загруженности российских судов. По его словам, с этой проблемой необходимо разобраться как можно скорее. Ранее 17 апреля Совет Федерации проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя. В свою очередь Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя суда. Отмечалось, что она была единственным подавшим документы претендентом.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
17:06 23.04.2024 (обновлено: 17:07 23.04.2024)
 
Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"

Путин на встрече с Подносовой поднял вопрос загруженности судов

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой.
Отмечается, что встреча состоялась в Кремле. Глава государства пожелал Подносовой успехов на новом посту и положительно оценил ее опыт работы в судебной ветви власти.
В ходе встречи Путин поднял вопрос загруженности российских судов. По его словам, с этой проблемой необходимо разобраться как можно скорее.
Ранее 17 апреля Совет Федерации проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя. В свою очередь Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя суда. Отмечалось, что она была единственным подавшим документы претендентом.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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