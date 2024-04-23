https://1prime.ru/20240423/putin-847624227.html
Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"
Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы" - 23.04.2024, ПРАЙМ
Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"
Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:06+0300
2024-04-23T17:06+0300
2024-04-23T17:07+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623904_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_1671b84916954bdc3ca11b5f9528fb06.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Отмечается, что встреча состоялась в Кремле. Глава государства пожелал Подносовой успехов на новом посту и положительно оценил ее опыт работы в судебной ветви власти.В ходе встречи Путин поднял вопрос загруженности российских судов. По его словам, с этой проблемой необходимо разобраться как можно скорее. Ранее 17 апреля Совет Федерации проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя. В свою очередь Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя суда. Отмечалось, что она была единственным подавшим документы претендентом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623904_370:0:3099:2047_1920x0_80_0_0_24b1da07520dfeb772684b1b7c5f1f8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин обратил внимание Подносовой на "тонкие вопросы"
Путин на встрече с Подносовой поднял вопрос загруженности судов
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой.
Отмечается, что встреча состоялась в Кремле. Глава государства пожелал Подносовой успехов на новом посту и положительно оценил ее опыт работы в судебной ветви власти.
В ходе встречи Путин поднял вопрос загруженности российских судов. По его словам, с этой проблемой необходимо разобраться как можно скорее.
Ранее 17 апреля Совет Федерации проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя. В свою очередь Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя суда. Отмечалось, что она была единственным подавшим документы претендентом.