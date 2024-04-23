"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года

Агентство экономической информации "Прайм" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2024 года.Индекс ПРАЙМ составил 1 086,56 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Journal.tinkoff.ru с индексами цитируемости 82,76 и 35,12 соответственно.
Агентство экономической информации "Прайм" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2024 года.
Индекс ПРАЙМ составил 1 086,56 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Journal.tinkoff.ru с индексами цитируемости 82,76 и 35,12 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:
Место
СМИ
Категория
ИЦ
1
ПРАЙМ
Информагентство
1 086,56
2
Frankmedia.ru
Интернет
82,76
3
Journal.tinkoff.ru
Интернет
35,12
4
Finmarket.ru
Интернет
29,70
5
Sravni.ru
Интернет
21,28
6
Cbonds.ru
Интернет
18,44
7
Akm.ru
Интернет
18,06
8
Finance.mail.ru
Интернет
14,63
9
Forklog.com
Интернет
13,16
10
Investfunds.ru
Интернет
13,06
11
Vbr.ru
Интернет
10,28
12
Profinance.ru
Интернет
8,79
13
Finam.ru
Интернет
7,36
14
Quote.rbc.ru
Интернет
5,09
15
Bits.media
Интернет
4,41
16
Smart-lab.ru
Интернет
4,26
17
Rusbonds.ru
Интернет
3,81
18
Fintolk.pro
Интернет
3,80
19
Econs.online
Интернет
3,63
20
Finversia.ru
Интернет
3,26
Источник: Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
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