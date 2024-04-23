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"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года - 23.04.2024, ПРАЙМ
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"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года
"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года
Агентство экономической информации "Прайм" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2024 года. | 23.04.2024, ПРАЙМ
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Агентство экономической информации "Прайм" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2024 года.Индекс ПРАЙМ составил 1 086,56 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Journal.tinkoff.ru с индексами цитируемости 82,76 и 35,12 соответственно.
ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
13:28 23.04.2024 (обновлено: 13:50 23.04.2024)

"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года

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Агентство экономической информации "Прайм" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2024 года.
Индекс ПРАЙМ составил 1 086,56 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Journal.tinkoff.ru с индексами цитируемости 82,76 и 35,12 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:

Место

СМИ

Категория

ИЦ

1

ПРАЙМ

Информагентство

1 086,56

2

Frankmedia.ru

Интернет

82,76

3

Journal.tinkoff.ru

Интернет

35,12

4

Finmarket.ru

Интернет

29,70

5

Sravni.ru

Интернет

21,28

6

Cbonds.ru

Интернет

18,44

7

Akm.ru

Интернет

18,06

8

Finance.mail.ru

Интернет

14,63

9

Forklog.com

Интернет

13,16

10

Investfunds.ru

Интернет

13,06

11

Vbr.ru

Интернет

10,28

12

Profinance.ru

Интернет

8,79

13

Finam.ru

Интернет

7,36

14

Quote.rbc.ru

Интернет

5,09

15

Bits.media

Интернет

4,41

16

Smart-lab.ru

Интернет

4,26

17

Rusbonds.ru

Интернет

3,81

18

Fintolk.pro

Интернет

3,80

19

Econs.online

Интернет

3,63

20

Finversia.ru

Интернет

3,26

Источник: Агентство экономической информации "ПРАЙМ"

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