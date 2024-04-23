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"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года

"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Прайм" занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за I квартал 2024 года

Агентство экономической информации "Прайм" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2024 года. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T13:28+0300

2024-04-23T13:28+0300

2024-04-23T13:50+0300

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Агентство экономической информации "Прайм" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за I квартал 2024 года.Индекс ПРАЙМ составил 1 086,56 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Journal.tinkoff.ru с индексами цитируемости 82,76 и 35,12 соответственно.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы