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Сахалин вошел в маршрут первого субсидируемого рейса по Севморпути

Сахалин вошел в маршрут первого субсидируемого рейса по Севморпути - 23.04.2024, ПРАЙМ

Сахалин вошел в маршрут первого субсидируемого рейса по Севморпути

Морской порт Корсаков на Сахалине в 2024 году стал частью пилотного рейса по Севморпути, сообщает правительство региона. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:47+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр – ПРАЙМ. Морской порт Корсаков на Сахалине в 2024 году стал частью пилотного рейса по Севморпути, сообщает правительство региона. "С этого года морской порт Корсаков включен в маршрут первого субсидируемого каботажного рейса по Северному морскому пути. Пилотный рейс из Архангельска на Дальний Восток запланирован в июле – августе. Заход в Корсаков ожидается 10 августа", - отмечается в сообщении пресс-службы. По информации властей области, в настоящее время основная часть грузов завозится на остров по железной дороге из Москвы по Транссибирской магистрали и далее по паромной переправе Ванино – Холмск или по линии Владивосток – Корсаков. Доставка занимает около 48 дней. Маршрут по Северному морскому пути укладывается примерно в 28 дней. Плюсы альтернативного способа доставки прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко. "Простой пример: стоимость доставки одного контейнера по традиционному маршруту – от 230 тысяч рублей, а через Северный морской путь – почти в четыре раза дешевле", – написал глава региона в Telegram-канале. По словам губернатора, сегодня это самый выгодный путь по морю, субсидируемый за счет государства. Северный морской путь можно будет использовать для развития нефтегазовых проектов и завозить в несколько раз больше грузов, необходимых для строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства и других жизненно важных сфер. Бизнесу, который заинтересован в транспортировке грузов по альтернативному маршруту, глава региона обещал поддержку. Ранее президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь ключом к развитию Дальнего Востока и поставил задачу сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. К 2025 году его грузопоток должен вырасти в десять раз.

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