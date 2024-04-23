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FT предупредила о последствиях закрытия лазейки в санкциях против России
FT предупредила о последствиях закрытия лазейки в санкциях против России - 23.04.2024, ПРАЙМ
FT предупредила о последствиях закрытия лазейки в санкциях против России
С 20 июня 2024 года "дочки" европейских компаний в России будут обязаны получать лицензии для оказания юридических и бухгалтерских услуг, пишет газета Financial | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:33+0300
2024-04-23T10:33+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. С 20 июня 2024 года "дочки" европейских компаний в России будут обязаны получать лицензии для оказания юридических и бухгалтерских услуг, пишет газета Financial Times, ссылаясь на представителей бизнеса.Однако, как отмечает издание, новое ограничение может вынудить организации работать через свои филиалы или российские компании.Согласно материалу газеты, данное обязательство ввел принятый зимой 2023 года 12 пакет антиройссийских санкций ЕС, который предполагал, что европейские компании должны будут получать от властей своего государства разрешение на предоставление некоторых видов услуг своим дочерним предприятиям в России. Речь идет о юридических консультациях, бухгалтерских услугах и управленческом консалтинге.Как прокомментировали опрошенные изданием представители Еврокомиссии, новое ограничение поможет "закрыть лазейку" в обходе санкций.
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россия, европа, санкции против рф
РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
FT предупредила о последствиях закрытия лазейки в санкциях против России
FT: с июня будет действовать лицензирование услуг для "дочек" фирм ЕС в России
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
С 20 июня 2024 года "дочки" европейских компаний в России будут обязаны получать лицензии для оказания юридических и бухгалтерских услуг, пишет газета Financial Times
, ссылаясь на представителей бизнеса.
Однако, как отмечает издание, новое ограничение может вынудить организации работать через свои филиалы или российские компании.
Согласно материалу газеты, данное обязательство ввел принятый зимой 2023 года 12 пакет антиройссийских санкций ЕС, который предполагал, что европейские компании должны будут получать от властей своего государства разрешение на предоставление некоторых видов услуг своим дочерним предприятиям в России. Речь идет о юридических консультациях, бухгалтерских услугах и управленческом консалтинге.
Как прокомментировали опрошенные изданием представители Еврокомиссии, новое ограничение поможет "закрыть лазейку" в обходе санкций.
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