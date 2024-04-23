https://1prime.ru/20240423/sanktsii-847606625.html
МИД Китая прокомментировал сообщения о санкциях США
МИД Китая прокомментировал сообщения о санкциях США - 23.04.2024, ПРАЙМ
МИД Китая прокомментировал сообщения о санкциях США
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге во вторник сообщения о возможных санкциях США в отношении китайских банков якобы за... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:02+0300
2024-04-23T11:02+0300
2024-04-23T11:08+0300
экономика
китай
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a3febfe8d1570bc6ce5d85fdb0c36325.jpg
ПЕКИН, 23 апр – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге во вторник сообщения о возможных санкциях США в отношении китайских банков якобы за помощь России, заявил, что Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение". "Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами", - сказал Ван Вэньбинь. Он добавил, что право Китая осуществлять на основе равенства и взаимной выгоды нормальную торгово-экономическую деятельность с другими странами, включая Россию, нельзя нарушать и препятствовать ему, на законные права и интересы Китая нельзя покушаться.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240422/grechikha-847564298.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0798a70ba3785c94cb776e3e80163931.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, россия
Экономика, КИТАЙ, США, РОССИЯ
МИД Китая прокомментировал сообщения о санкциях США
МИД КНР о санкциях США: Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения
ПЕКИН, 23 апр – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге во вторник сообщения о возможных санкциях США в отношении китайских банков якобы за помощь России, заявил, что Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
"Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами", - сказал Ван Вэньбинь.
Он добавил, что право Китая осуществлять на основе равенства и взаимной выгоды нормальную торгово-экономическую деятельность с другими странами, включая Россию, нельзя нарушать и препятствовать ему, на законные права и интересы Китая нельзя покушаться.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз