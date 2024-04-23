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США грозят "закрутить санкционные гайки" против энергосектора России

США грозят "закрутить санкционные гайки" против энергосектора России - 23.04.2024, ПРАЙМ

США грозят "закрутить санкционные гайки" против энергосектора России

Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил во вторник замминистра энергетики США... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T18:42+0300

2024-04-23T18:42+0300

2024-04-23T19:02+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр – ПРАЙМ. Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил во вторник замминистра энергетики США Джеффри Пайетт. "Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры", – сказал Пайетт на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Уточняется, что санкции коснутся предприятий проекта "Восток Ойл", завод по переработке СПГ в Усть-Луге и "Якутский газ".По его словам, санкции, в частности, будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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