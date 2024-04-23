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ЕС накажет "санкционных уклонистов", торгующих с Россией - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240423/sanktsii-847631342.html
ЕС накажет "санкционных уклонистов", торгующих с Россией
ЕС накажет "санкционных уклонистов", торгующих с Россией - 23.04.2024, ПРАЙМ
ЕС накажет "санкционных уклонистов", торгующих с Россией
Евросоюз может ввести санкции против десятка компаний, нарушающих режим ограничительных мер против России, пишет Bloomberg. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T22:32+0300
2024-04-23T22:32+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Евросоюз может ввести санкции против десятка компаний, нарушающих режим ограничительных мер против России, пишет Bloomberg.Издание сообщает, что подобные ограничения могут затронуть компании из Турции, ОАЭ, КНР и Гонконга по причине того, что эти компании якобы поставляют товары двойного назначения для нужд российского ВПК. Отмечается, что ограничения могут коснутся компании из Китая и Гонконга, поставляющие в Россию спутниковые снимки.По данным Bloomberg, данные компании имеют связи с физлицами и юрлицами из РФ и Белоруссии, ряд которых уже попадали в санкционные списки США.В 2023 году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
https://1prime.ru/20240423/sanktsii-847602056.html
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сша, санкции против рф
Экономика, США, санкции против РФ
22:32 23.04.2024
 
ЕС накажет "санкционных уклонистов", торгующих с Россией

Bloomberg: ЕС намерен ввести ограничения против компаний, торгующих с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Евросоюз может ввести санкции против десятка компаний, нарушающих режим ограничительных мер против России, пишет Bloomberg.
Издание сообщает, что подобные ограничения могут затронуть компании из Турции, ОАЭ, КНР и Гонконга по причине того, что эти компании якобы поставляют товары двойного назначения для нужд российского ВПК. Отмечается, что ограничения могут коснутся компании из Китая и Гонконга, поставляющие в Россию спутниковые снимки.
По данным Bloomberg, данные компании имеют связи с физлицами и юрлицами из РФ и Белоруссии, ряд которых уже попадали в санкционные списки США.
В 2023 году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
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