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Набсовет "Сбера" рекомендовал рекордные дивиденды за 2023 год

Набсовет "Сбера" рекомендовал рекордные дивиденды за 2023 год - 23.04.2024, ПРАЙМ

Набсовет "Сбера" рекомендовал рекордные дивиденды за 2023 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2023 год в размере 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от прибыли группы по МСФО, сообщил | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:33+0300

2024-04-23T12:33+0300

2024-04-23T12:33+0300

россия

сбербанк

дивиденды

российский рынок акций

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2023 год в размере 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от прибыли группы по МСФО, сообщил журналистам глава банка Герман Греф. "Набсовет будет рекомендовать акционерам на ГОСА одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере 750 миллиардов рублей. Это рекордная цифра дивидендов за всю нашу историю", - сказал он на пресс-конференции по итогам наблюдательного совета. Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлена на 11 июля. Как отметил глава банка Герман Греф во время пресс-конференции, Сбербанк может в этом году заработать чистую прибыль больше, чем в предыдущем.Сбербанк по итогам прошлого года заработал рекордную чистую прибыль по МСФО – 1,5 триллиона рублей. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, при утверждении предложенного размера дивидендов в российский бюджет поступит 375 миллиардов рублей от дивидендных выплат в 2023 году.

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россия, сбербанк, дивиденды, российский рынок акций