https://1prime.ru/20240423/severstal-847608620.html

Суд пока не утвердил мировую "Северстали" и ФАС по "делу металлургов"

Суд пока не утвердил мировую "Северстали" и ФАС по "делу металлургов" - 23.04.2024, ПРАЙМ

Суд пока не утвердил мировую "Северстали" и ФАС по "делу металлургов"

Девятый арбитражный апелляционный суд пока не рассмотрел ходатайства "Северстали" и ФАС России об утверждении мирового соглашения по так называемому "делу... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:23+0300

2024-04-23T11:23+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд пока не рассмотрел ходатайства "Северстали" и ФАС России об утверждении мирового соглашения по так называемому "делу металлургов", судебное разбирательство продолжится 27 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Апелляционный суд во вторник привлек к делу в статусе третьих лиц Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. "Северсталь" оспаривает акты антимонопольного ведомства, в том числе штраф в размере более 8,7 миллиарда рублей.Апелляционный суд рассматривал жалобу "Северстали" на решение арбитражного суда Москвы, который в январе подтвердил законность актов ФАС. В своем заявлении "Северсталь" требовала признать незаконными решение и предписание ФАС от 24 февраля 2022 года и постановление от 29 сентября 2022 года. Кроме того, решение просили отменить НЛМК и ММК, не участвовавшие в деле в первой инстанции.До заседания от "Северстали" и ФАС поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения. Его условия, по словам юриста ФАС, конфиденциальны.Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов 22 апреля заявил журналистам, что "в рамках мирового соглашения однозначно будут штрафы, но они, наверное, будут разумными и необременительными для компаний".ФАС РФ в феврале 2022 года признала, что эти три металлургические компании с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было.ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. В сентябре того же года на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы. Все три компании оспорили акты антимонопольного ведомства. Ранее в суде представители сторон неоднократно заявляли о ведущихся переговорах о мирном урегулировании всех споров, но в январе арбитражный суд Москвы в первом из дел полностью отклонил претензии "Северстали" к ФАС.Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в декабре 2023 года говорил, что компания ожидает решения ФАС о мировом соглашении, сама компания готова к подписанию этого соглашения и считает, что выполнила все обязательства перед ФАС. Как отмечал Шевелев, "цены идут вниз", "цена 2023 года ниже цены 2022 года" и компания не видит никаких препятствий для скорейшего подписания мирового соглашения.До того, в октябре, глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что ведомство допускает завершение разбирательства по "делу металлургов" о завышении цен на горячекатаный прокат до конца 2023 года, вместе с тем оснований для снижения штрафа до минимального нет - финансовые показатели компаний оцениваются позитивно. По состоянию на декабрь обсуждение условий мировых соглашений продолжалось. Дела по заявлениям ММК и НЛМК судом еще не рассмотрены.

https://1prime.ru/20240416/severstal-847427965.html

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