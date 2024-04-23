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"Северсталь" увеличила выпуск стали и чугуна
"Северсталь" увеличила выпуск стали и чугуна - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" увеличила выпуск стали и чугуна
"Северсталь" в первом квартале увеличила производство стали на 7% в годовом выражении - до 2,9 миллиона тонн, сообщила компания. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:04+0300
2024-04-23T15:04+0300
2024-04-23T15:04+0300
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале увеличила производство стали на 7% в годовом выражении - до 2,9 миллиона тонн, сообщила компания. "Производство чугуна выросло на 2% год к году, до 2,78 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 7% год к году, до 2,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении.Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за первый квартал 2024 года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,416 миллиарда рублей, капитальные затраты увеличились на 47% - до 18,192 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.Показатель EBITDA вырос на 25%, до 65,343 миллиарда рублей, его рентабельность повысилась до 35% с 33% за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 20%, до 188,706 миллиарда рублей. Свободный денежный поток вырос на 33%, до 33,180 миллиарда рублей."Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России.
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Экономика, РОССИЯ, Северсталь, Новости
"Северсталь" увеличила выпуск стали и чугуна
"Северсталь" в I квартале увеличила выпуск стали до 2,9 миллиона тонн
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале увеличила производство стали на 7% в годовом выражении - до 2,9 миллиона тонн, сообщила компания.
"Производство чугуна выросло на 2% год к году, до 2,78 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 7% год к году, до 2,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за первый квартал 2024 года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,416 миллиарда рублей, капитальные затраты увеличились на 47% - до 18,192 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Показатель EBITDA вырос на 25%, до 65,343 миллиарда рублей, его рентабельность повысилась до 35% с 33% за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 20%, до 188,706 миллиарда рублей. Свободный денежный поток вырос на 33%, до 33,180 миллиарда рублей.
"Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России.
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