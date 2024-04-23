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"Меньшее зло". В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США

"Меньшее зло". В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Меньшее зло". В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США

Вацлав Горжейши для чешского издания Lidovky. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:21+0300

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2024-04-23T11:21+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Посредством предоставления Украине новых пакетов военной помощи Запад только наносит ей вред, сообщает журналист Вацлав Горжейши для чешского издания Lidovky.Так, журналист подчеркивает, что, учитывая довольно неблагоприятную обстановку на фронте, Украине стоит как можно скорее сесть за стол переговоров и смириться с потерями своих территорий. По словам Горжейши, это "наименьшее зло", потому что в противном случае Киев ждет продолжение кровавого конфликта.Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил, что уже в мае текущего года Украина может столкнуться с серьзеными проблемами на поле боя. По его словам, в скором времени Россия может начать масштабное наступление на Донбассе, тем самым усугубив и без того трудное положение ВСУ.20 апреля палата представителей конгресса США наибольшим количеством голосов приняла законопроект о выделении Украине финансовой помощи на сумму 61 миллиарда долларов.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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россия, украина, сша, военная помощь украине