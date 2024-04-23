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В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ

В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ - 23.04.2024, ПРАЙМ

В ближайшие недели: стало известно о странном поведении батальонов ВСУ

Некоторые из батальонов Вооруженных сил Украины стали отказываться выполнять приказы главнокомандующего Александра Сырского и президента страны Владимира... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:47+0300

2024-04-23T14:47+0300

2024-04-23T14:55+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Некоторые из батальонов Вооруженных сил Украины стали отказываться выполнять приказы главнокомандующего Александра Сырского и президента страны Владимира Зеленского, рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Некоторые неонацистские подразделения были переброшены на фронт Сырским, но они сказали: мы не будем воевать, мы уходим. Я думаю, что такие случаи будут учащаться в ближайшие недели", — сообщил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт также уточнил, что отказывающиеся батальоны на фоне разочарования в главе Киева могут решить взять власть в свои руки, что может представлять опасность для самого Зеленского.Кроме того, Джонсон сделал акцент на том, что российская армия продолжает активные наступательные движения на фронте. По его словам, по мере улучшения погодных условия они только усилят наступление.Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс поделился своим мнением, что уже к концу 2024 года Киев может потерпеть поражение.

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