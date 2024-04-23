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Мир понял: США обманули всех старым трюком итальянского мошенника

Мир понял: США обманули всех старым трюком итальянского мошенника - 23.04.2024, ПРАЙМ

Мир понял: США обманули всех старым трюком итальянского мошенника

Экономисты переживают: растущий госдолг США уже превысил все мыслимые пределы. Сейчас он находится на историческом максимуме и это заставляет мир переживать,... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:37+0300

2024-04-23T11:37+0300

2024-04-23T11:37+0300

мошенничество

сша

госдолг сша

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Экономисты переживают: растущий госдолг США уже превысил все мыслимые пределы. Сейчас он находится на историческом максимуме и это заставляет мир переживать, пишет Business Insider.В настоящее время госдолг США превысил 34 триллиона долларов, при этом правительство накапливает еще по 1 триллиону долларов каждые 10 дней, подсчитали в Bank of America. И это начинает беспокоить. Дело в том, что ворох долгов является питательной средой для разного рода экономических проблем, начиная с инфляции и заканчивая снижением уровня жизни. Огромный госдолг может дестабилизировать всю финансовую систему. Издание приводит слова одного из специалистов по фондовым рынкам, который называет ситуацию с госдолгом США "величайшей схемой Понци" в мире.Речь идет об одном из видов финансовой пирамиды, названном в честь итальянского иммигранта в США Чарльза Понци, который изобрел эту мошенническую схему. Суть в том, что новые участники вкладывают деньги, чтобы получить обещанный высокий доход, который фактически обеспечивается вкладами более поздних участников.Чтобы обеспечить выплаты кредиторам, США необходимо продать свой долг кому угодно – инвесторам, другим странам, частным лицам. Но чем выше уровень долга, тем больше сомнений, смогут ли Штаты поддерживать выплаты. Чем меньше покупателей бумаг, тем сильнее удар по экономике. Спрос на гособлигации Казначейства США в прошлом году был слабый, и далеко не факт, что в будущем их удастся продать. Тогда оплачивать счета не получится.Кроме того, долг сам по себе разгоняет инфляцию, поскольку повышает занятость и стимулирует рост зарплат. Это одна из причин того, что рост цен не может выйти на запланированный Федрезервом 2-процентный уровень, а, значит, не получается начать цикл снижения ставок.Если инвесторы массово потеряют веру в госдолг США, потрясения на финансовых рынках неминуемы. Ведь по сути триллионы долларов, находящиеся на балансах по всему миру, станут бесполезны. И правительство мало что может сделать в этой ситуации. Таким образом, если проблема не решится в течение ближайших 10 лет, кризис неминуем, делают вывод эксперты издания.

https://1prime.ru/20240423/kndr-847608073.html

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сша, госдолг сша