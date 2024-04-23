https://1prime.ru/20240423/ssha-847611637.html

В США набросились на конгрессмена из-за России

В США набросились на конгрессмена из-за России - 23.04.2024, ПРАЙМ

В США набросились на конгрессмена из-за России

Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон подвергся острой критике со стороны члена палаты Марджори Тейлор Грин в связи с раздуванием... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:39+0300

2024-04-23T12:39+0300

2024-04-23T12:44+0300

сша

украина

конгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_5502cf0d8928c26d8a14303e44252b62.jpg

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон подвергся острой критике со стороны члена палаты Марджори Тейлор Грин в связи с раздуванием угрозы от России. Об этом Грин написала в своем аккаунте в соцсети Х."Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — пояснила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, конгрессвумен отметила, что Джонсон полностью игнорирует реальность происходящего. По ее словам, его волнует лишь продолжение "бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах".Грин также добавила, что принятие палатой решение предоставить Киеву транш помощи на 61 миллиард долларов стало несомненным предательством республиканцев."Нам нужен новый спикер!" — подчеркнула политик.20 апреля палата представителей конгресса США наибольшим количеством голосов приняла законопроект о выделении Украине финансовой помощи на сумму 61 миллиарда долларов.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, конгресс