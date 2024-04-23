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В США набросились на конгрессмена из-за России
В США набросились на конгрессмена из-за России - 23.04.2024, ПРАЙМ
В США набросились на конгрессмена из-за России
Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон подвергся острой критике со стороны члена палаты Марджори Тейлор Грин в связи с раздуванием... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:39+0300
2024-04-23T12:39+0300
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон подвергся острой критике со стороны члена палаты Марджори Тейлор Грин в связи с раздуванием угрозы от России. Об этом Грин написала в своем аккаунте в соцсети Х."Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — пояснила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, конгрессвумен отметила, что Джонсон полностью игнорирует реальность происходящего. По ее словам, его волнует лишь продолжение "бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах".Грин также добавила, что принятие палатой решение предоставить Киеву транш помощи на 61 миллиард долларов стало несомненным предательством республиканцев."Нам нужен новый спикер!" — подчеркнула политик.20 апреля палата представителей конгресса США наибольшим количеством голосов приняла законопроект о выделении Украине финансовой помощи на сумму 61 миллиарда долларов.
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сша, украина, конгресс
В США набросились на конгрессмена из-за России
Конгрессвумен Грин обвинила спикера Джонсона в раздувании угрозы от России
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.
Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон подвергся острой критике со стороны члена палаты Марджори Тейлор Грин в связи с раздуванием угрозы от России. Об этом Грин написала в своем аккаунте в соцсети Х
.
"Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — пояснила она.
Кроме того, конгрессвумен отметила, что Джонсон полностью игнорирует реальность происходящего. По ее словам, его волнует лишь продолжение "бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах".
Грин также добавила, что принятие палатой решение предоставить Киеву транш помощи на 61 миллиард долларов стало несомненным предательством республиканцев.
"Нам нужен новый спикер!" — подчеркнула политик.
20 апреля палата представителей конгресса США наибольшим количеством голосов приняла законопроект о выделении Украине финансовой помощи на сумму 61 миллиарда долларов.