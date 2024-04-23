https://1prime.ru/20240423/stavka-847610759.html

Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала

Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала - 23.04.2024, ПРАЙМ

Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала

Базовый сценарий пока подразумевает повышение ставки Федрезерва, но вероятность ее очередного повышения растет. Рынок опционов оценивает возможность ужесточения | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:10+0300

2024-04-23T12:10+0300

2024-04-23T12:10+0300

экономика

рынки

ставка фрс

ключевая ставка фрс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76641/86/766418608_0:33:1500:877_1920x0_80_0_0_7fa031d9c74be85c9a2900446ff62cc6.jpg

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Базовый сценарий пока подразумевает повышение ставки Федрезерва, но вероятность ее очередного повышения растет. Рынок опционов оценивает возможность ужесточения монетарной политики Штатов в 20%, и это не предел, пишет The Financial Times.Издание напоминает, что доходность коротких облигаций американского казначейства – "двухлеток" – достигла пятимесячного минимума. Эти бумаги особенно чувствительны к процентным ставкам, их доходность обратно пропорциональна цене. Акции на фондовом рынке США пережили самую длинную серию падений за последние полтора года, и восстановление пока под вопросом.Инвесторы скупают опционы в расчете на очередное повышение ставок американским регулятором. Еще в начале года это казалось фантастическим сценарием, но статданные по США и жесткие комментарии Федрезерва пошатнули реальность.Таким образом, если в начале года вероятность еще одного повышения ставки оценивалась, как нулевая, то теперь ряд опционов видит ее 20-процентной. Причина – более высокая, чем ожидалось, инфляция в Штатах. Сейчас она на уровне 2,7%, повышение ставки возможно, если уровень превысит 3%.Говорить о снижении ставок, судя по всему, преждевременно. Если в начале года базовый сценарий предполагал шесть-семь смягчений в 2024 году, то теперь максимум один или два раза на четверть процента.По мнению главного инвестиционного директора PGIM Грега Петерса, разговор о повышении ставок сейчас более уместен. "Я чувствую себя гораздо лучше, зная, что рынок закладывает такую возможность, по сравнению с началом этого года, когда речь шла только о резких снижениях", - сказал он.

https://1prime.ru/20240423/ssha-847609676.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, ставка фрс, ключевая ставка фрс сша