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Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240423/stavka-847610759.html
Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала
Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала - 23.04.2024, ПРАЙМ
Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала
Базовый сценарий пока подразумевает повышение ставки Федрезерва, но вероятность ее очередного повышения растет. Рынок опционов оценивает возможность ужесточения | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:10+0300
2024-04-23T12:10+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Базовый сценарий пока подразумевает повышение ставки Федрезерва, но вероятность ее очередного повышения растет. Рынок опционов оценивает возможность ужесточения монетарной политики Штатов в 20%, и это не предел, пишет The Financial Times.Издание напоминает, что доходность коротких облигаций американского казначейства – "двухлеток" – достигла пятимесячного минимума. Эти бумаги особенно чувствительны к процентным ставкам, их доходность обратно пропорциональна цене. Акции на фондовом рынке США пережили самую длинную серию падений за последние полтора года, и восстановление пока под вопросом.Инвесторы скупают опционы в расчете на очередное повышение ставок американским регулятором. Еще в начале года это казалось фантастическим сценарием, но статданные по США и жесткие комментарии Федрезерва пошатнули реальность.Таким образом, если в начале года вероятность еще одного повышения ставки оценивалась, как нулевая, то теперь ряд опционов видит ее 20-процентной. Причина – более высокая, чем ожидалось, инфляция в Штатах. Сейчас она на уровне 2,7%, повышение ставки возможно, если уровень превысит 3%.Говорить о снижении ставок, судя по всему, преждевременно. Если в начале года базовый сценарий предполагал шесть-семь смягчений в 2024 году, то теперь максимум один или два раза на четверть процента.По мнению главного инвестиционного директора PGIM Грега Петерса, разговор о повышении ставок сейчас более уместен. "Я чувствую себя гораздо лучше, зная, что рынок закладывает такую возможность, по сравнению с началом этого года, когда речь шла только о резких снижениях", - сказал он.
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рынки, ставка фрс, ключевая ставка фрс сша
Экономика, Рынки, ставка ФРС, ключевая ставка ФРС США
12:10 23.04.2024
 
Федрезерв готов еще раз поднять ставку: все ждут сигнала

FT: инвесторы начинают верить в еще одно повышение ставки Федрезерва

© fotolia.com / qingwaЗдание ФРС США
Здание ФРС США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© fotolia.com / qingwa
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Базовый сценарий пока подразумевает повышение ставки Федрезерва, но вероятность ее очередного повышения растет. Рынок опционов оценивает возможность ужесточения монетарной политики Штатов в 20%, и это не предел, пишет The Financial Times.
Издание напоминает, что доходность коротких облигаций американского казначейства – "двухлеток" – достигла пятимесячного минимума. Эти бумаги особенно чувствительны к процентным ставкам, их доходность обратно пропорциональна цене. Акции на фондовом рынке США пережили самую длинную серию падений за последние полтора года, и восстановление пока под вопросом.
Инвесторы скупают опционы в расчете на очередное повышение ставок американским регулятором. Еще в начале года это казалось фантастическим сценарием, но статданные по США и жесткие комментарии Федрезерва пошатнули реальность.
Таким образом, если в начале года вероятность еще одного повышения ставки оценивалась, как нулевая, то теперь ряд опционов видит ее 20-процентной. Причина – более высокая, чем ожидалось, инфляция в Штатах. Сейчас она на уровне 2,7%, повышение ставки возможно, если уровень превысит 3%.
Говорить о снижении ставок, судя по всему, преждевременно. Если в начале года базовый сценарий предполагал шесть-семь смягчений в 2024 году, то теперь максимум один или два раза на четверть процента.
Федеральная резервная система, США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Мир понял: США обманули всех старым трюком итальянского мошенника
11:37
По мнению главного инвестиционного директора PGIM Грега Петерса, разговор о повышении ставок сейчас более уместен. "Я чувствую себя гораздо лучше, зная, что рынок закладывает такую возможность, по сравнению с началом этого года, когда речь шла только о резких снижениях", - сказал он.
 
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