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Суд в Британии предписал "Русхимальянсу" прекратить спор с Unicredit в РФ - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Суд в Британии предписал "Русхимальянсу" прекратить спор с Unicredit в РФ
Суд в Британии предписал "Русхимальянсу" прекратить спор с Unicredit в РФ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Суд в Британии предписал "Русхимальянсу" прекратить спор с Unicredit в РФ
Верховный суд Великобритании постановил, что ООО "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", должно прекратить разбирательство в РФ с... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:43+0300
2024-04-23T15:43+0300
великобритания
россия
суд
unicredit
русхимальянс
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Верховный суд Великобритании постановил, что ООО "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", должно прекратить разбирательство в РФ с немецким Unicredit Bank AG по делу о взыскании около 448,2 миллиона евро, заявил во вторник председатель суда лорд Роберт Рид. Ранее "Русхимальянс" подал апелляцию в Верховный суд Британии, чтобы обжаловать вынесенный нижестоящей инстанцией судебный запрет, предписывающий российскому предприятию прекратить разбирательство против Unicredit в России. "Мы приняли решение, что апелляция должна быть отклонена. Следствием этого решения является то, что заявления и судебный запрет, которые были вынесены Апелляционным судом 29 января, останутся в силе", - заявил судья Рид, оглашая решение высшей инстанции. Трансляция велась на сайте Верховного суда. В иске к Unicredit Bank "Русхимальянс" требует обязать ответчика произвести выплату по гарантии, обеспечивающей обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту с истцом на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке этансодержащего газа, а также взыскать с ответчика неустойку. Unicredit Bank обратился в Высокий суд Англии и Уэльса за получением антиискового запрета – судебного акта, запрещающего сторонам судиться в иных судах и арбитражах, нежели согласованный ими в договоре Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. В августе 2023 года Высокий суд Англии и Уэльса установил предварительный антиисковый запрет, однако позднее отказал банку в выдаче окончательного антиискового запрета. До вынесения судебного акта апелляционной инстанции спор в петербургском суде был приостановлен. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. В определении петербургского суда уточнялось, что предварительный антиисковый запрет английского суда распространяется на разбирательства "Русхимальянса" по всем гарантиям в рамках проекта. Кроме спора с Unicredit суд в Петербурге также приостановил дело по иску к Deutsche Bank.
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великобритания, россия, суд, unicredit, русхимальянс
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, суд, Unicredit, Русхимальянс
15:43 23.04.2024
 
Суд в Британии предписал "Русхимальянсу" прекратить спор с Unicredit в РФ

Верховный суд Британии предписал "Русхимальянсу" прекратить спор с Unicredit в России

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Верховный суд Великобритании постановил, что ООО "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", должно прекратить разбирательство в РФ с немецким Unicredit Bank AG по делу о взыскании около 448,2 миллиона евро, заявил во вторник председатель суда лорд Роберт Рид.
Ранее "Русхимальянс" подал апелляцию в Верховный суд Британии, чтобы обжаловать вынесенный нижестоящей инстанцией судебный запрет, предписывающий российскому предприятию прекратить разбирательство против Unicredit в России.
"Мы приняли решение, что апелляция должна быть отклонена. Следствием этого решения является то, что заявления и судебный запрет, которые были вынесены Апелляционным судом 29 января, останутся в силе", - заявил судья Рид, оглашая решение высшей инстанции. Трансляция велась на сайте Верховного суда.
В иске к Unicredit Bank "Русхимальянс" требует обязать ответчика произвести выплату по гарантии, обеспечивающей обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту с истцом на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке этансодержащего газа, а также взыскать с ответчика неустойку.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Суд пока не утвердил мировую "Северстали" и ФАС по "делу металлургов"
11:23
Unicredit Bank обратился в Высокий суд Англии и Уэльса за получением антиискового запрета – судебного акта, запрещающего сторонам судиться в иных судах и арбитражах, нежели согласованный ими в договоре Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже.
В августе 2023 года Высокий суд Англии и Уэльса установил предварительный антиисковый запрет, однако позднее отказал банку в выдаче окончательного антиискового запрета. До вынесения судебного акта апелляционной инстанции спор в петербургском суде был приостановлен.
Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. В определении петербургского суда уточнялось, что предварительный антиисковый запрет английского суда распространяется на разбирательства "Русхимальянса" по всем гарантиям в рамках проекта. Кроме спора с Unicredit суд в Петербурге также приостановил дело по иску к Deutsche Bank.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯсудUnicreditРусхимальянс
 
 
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