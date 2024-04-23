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"Ямы перелетает". Т-80 на голову превосходит западные танки на Украине

"Ямы перелетает". Т-80 на голову превосходит западные танки на Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Ямы перелетает". Т-80 на голову превосходит западные танки на Украине

Предприятие "Калужский двигатель" возобновило производство газотурбинных двигателей для танка Т-80, в том числе ГТД-1250, который предназначен для Т-80БВМ. Об... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:03+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Предприятие "Калужский двигатель" возобновило производство газотурбинных двигателей для танка Т-80, в том числе ГТД-1250, который предназначен для Т-80БВМ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.Как отмечает издание, газотурбинный двигатель может работать на дизельном топливе, керосине, бензине и различных смесях, при этом стоит дорого, используется только на российских Т-80 и американских "Абрамсах". Из-за высоких затрат ВС России предпочитают Т-72 и Т-90, однако многочисленные факторы указали на преимущества Т-80 на поле боя, что привело к возобновлению производства этой модели и модификаций, добавляет MWM.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, российские офицеры отмечают высокие характеристики танка Т-80.“Допустим, те же “Леопарды“ тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и вести работу по вражеским окопам и блиндажам, не замедляя темп”, - сообщает командир танкового подразделения ВС России, участвовавший в боях с частями ВСУ.Кроме того, Т-80БВМ, в отличие от западных машин, прекрасно показывает себя в морозы, заключает MWM.Полный текст читайте на ИноСМИ

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танки, россия, запад, украина