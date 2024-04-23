https://1prime.ru/20240423/tinkoff-847624338.html

"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками

"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками

Банк "Тинькофф" работает над сервисом "Фрод-рулетка", позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками, проект пока на стадии тестирования, сообщили в... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T17:08+0300

2024-04-23T17:08+0300

2024-04-23T17:08+0300

россия

тинькофф

мошенники

антифрод-сервис

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" работает над сервисом "Фрод-рулетка", позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками, проект пока на стадии тестирования, сообщили в чате поддержки банка. "Фрод-рулетка" от "Тинькофф" - уникальный проект, в котором вы будете бороться с телефонным мошенничеством. Удержите мошенника на линии дольше всех, узнайте все его хитрости и возглавьте топ участников фрод-рулетки", - сказано в сообщении. Указывается, что цель проекта - "подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни", чтобы они не смогли застать врасплох. При этом в поддержке банка уточнили, что проект пока на стадии тестирования. Финальное решение о его запуске будет принято "по итогам испытаний".

https://1prime.ru/20240421/moshenniki-847532888.html

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россия, тинькофф, мошенники, антифрод-сервис