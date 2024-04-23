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"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками - 23.04.2024, ПРАЙМ
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"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками
"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками - 23.04.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками
Банк "Тинькофф" работает над сервисом "Фрод-рулетка", позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками, проект пока на стадии тестирования, сообщили в... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:08+0300
2024-04-23T17:08+0300
россия
тинькофф
мошенники
антифрод-сервис
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" работает над сервисом "Фрод-рулетка", позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками, проект пока на стадии тестирования, сообщили в чате поддержки банка. "Фрод-рулетка" от "Тинькофф" - уникальный проект, в котором вы будете бороться с телефонным мошенничеством. Удержите мошенника на линии дольше всех, узнайте все его хитрости и возглавьте топ участников фрод-рулетки", - сказано в сообщении. Указывается, что цель проекта - "подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни", чтобы они не смогли застать врасплох. При этом в поддержке банка уточнили, что проект пока на стадии тестирования. Финальное решение о его запуске будет принято "по итогам испытаний".
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россия, тинькофф, мошенники, антифрод-сервис
РОССИЯ, Тинькофф, мошенники, антифрод-сервис
17:08 23.04.2024
 
"Тинькофф" нашел способ борьбы с телефонными мошенниками

"Тинькофф" хочет запустить "чат-рулетку" для борьбы с телефонными мошенниками

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип "Тинькофф банка" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип Тинькофф банка на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" работает над сервисом "Фрод-рулетка", позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками, проект пока на стадии тестирования, сообщили в чате поддержки банка.
"Фрод-рулетка" от "Тинькофф" - уникальный проект, в котором вы будете бороться с телефонным мошенничеством. Удержите мошенника на линии дольше всех, узнайте все его хитрости и возглавьте топ участников фрод-рулетки", - сказано в сообщении.
Указывается, что цель проекта - "подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни", чтобы они не смогли застать врасплох.
При этом в поддержке банка уточнили, что проект пока на стадии тестирования. Финальное решение о его запуске будет принято "по итогам испытаний".
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РОССИЯТинькоффмошенникиантифрод-сервис
 
 
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