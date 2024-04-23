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Объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро
Объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро - 23.04.2024, ПРАЙМ
Объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро
Евросоюз имеет торговые соглашения с 74 странами мира, объем международной торговли ЕС в 2022 году по этим соглашениям впервые превысил 2 триллиона евро,... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:37+0300
2024-04-23T10:37+0300
2024-04-23T10:37+0300
экономика
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Евросоюз имеет торговые соглашения с 74 странами мира, объем международной торговли ЕС в 2022 году по этим соглашениям впервые превысил 2 триллиона евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отчиталась перед депутатами Европарламента о прошедшем 17-18 апреля саммите ЕС, на котором обсуждались экономические проблемы. "У нас самая большая в мире сеть торговых отношений, включающая 74 страны. Объем торговли ЕС в рамках этих соглашений впервые превысил 2 триллиона евро в 2022 году", - сказала Фон дер Ляйен.
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урсула фон дер ляйен, ес, мир
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИР
Объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро
Фон дер Ляйен: объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Евросоюз имеет торговые соглашения с 74 странами мира, объем международной торговли ЕС в 2022 году по этим соглашениям впервые превысил 2 триллиона евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отчиталась перед депутатами Европарламента о прошедшем 17-18 апреля саммите ЕС, на котором обсуждались экономические проблемы.
"У нас самая большая в мире сеть торговых отношений, включающая 74 страны. Объем торговли ЕС в рамках этих соглашений впервые превысил 2 триллиона евро в 2022 году", - сказала Фон дер Ляйен.
Националисты ее оставили. Названа причина возможного провала фон дер Ляйен