https://1prime.ru/20240423/torgovlya-847605313.html

Объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро

Объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро - 23.04.2024, ПРАЙМ

Объем международной торговли ЕС в 2022 году впервые превысил 2 трлн евро

Евросоюз имеет торговые соглашения с 74 странами мира, объем международной торговли ЕС в 2022 году по этим соглашениям впервые превысил 2 триллиона евро,... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:37+0300

2024-04-23T10:37+0300

2024-04-23T10:37+0300

экономика

урсула фон дер ляйен

ес

мир

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Евросоюз имеет торговые соглашения с 74 странами мира, объем международной торговли ЕС в 2022 году по этим соглашениям впервые превысил 2 триллиона евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отчиталась перед депутатами Европарламента о прошедшем 17-18 апреля саммите ЕС, на котором обсуждались экономические проблемы. "У нас самая большая в мире сеть торговых отношений, включающая 74 страны. Объем торговли ЕС в рамках этих соглашений впервые превысил 2 триллиона евро в 2022 году", - сказала Фон дер Ляйен.

https://1prime.ru/20240417/evrokomissiya-847457724.html

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урсула фон дер ляйен, ес, мир