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В МЭР пресказали сокращение торгового профицита России в 2024 году

В МЭР пресказали сокращение торгового профицита России в 2024 году - 23.04.2024, ПРАЙМ

В МЭР пресказали сокращение торгового профицита России в 2024 году

Согласно прогнозу Минэкономразвития, профицит торгового баланса России по итогам 2024 года уменьшится на 13,57%, до 104,5 миллиарда долларов, при одновременном... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T16:18+0300

2024-04-23T16:18+0300

2024-04-23T16:19+0300

россия

торговый профицит

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, профицит торгового баланса России по итогам 2024 года уменьшится на 13,57%, до 104,5 миллиарда долларов, при одновременном росте экспорта и импорта, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, российский экспорт товаров в этом году увеличится на 1,06%, до 428,7 миллиарда долларов, а импорт вырастет на 6,85% - до 324,1 миллиарда долларов. При этом торговый профицит сократится до 104,5 миллиарда долларов против 120,9 миллиарда долларов в прошлом году. В последующие годы ожидается продолжение роста объемов экспорта и импорта. Так, в 2025 году экспорт увеличится до 455,7 миллиардов долларов, в 2026 году - до 473,8 миллиарда долларов, а в 2027 году - до 496 миллиардов долларов. При этом импорт вырастет до 349,4 миллиарда долларов в следующем году, 356,1 миллиарда долларов в 2026 году и 373,7 миллиарда долларов в 2027 году. Такая экспортно-импортная динамика приведет к росту профицита торгового баланса до 106,4 миллиарда рублей в 2025 году, 108,7 миллиарда долларов в 2026 году и 122,3 миллиарда долларов в 2027 году.

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россия, торговый профицит