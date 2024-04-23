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Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России
Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России - 23.04.2024, ПРАЙМ
Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России
Туристы из Германии оказались поражены уровнем жизни в России. Об этом написала автор канала о туризме "Лайк Трэвел Путешествия". | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:52+0300
2024-04-23T11:52+0300
2024-04-23T12:01+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Туристы из Германии оказались поражены уровнем жизни в России. Об этом написала автор канала о туризме "Лайк Трэвел Путешествия".По словам автора, немецких друзей удивило то, что магазины в России работают круглосуточно, в отличие от Германии, где они закрываются на весь день в воскресенье. Также немцев удивила бесплатная медицина в России, в то время как они вынуждены покупать дорогостоящую страховку.Гостей также поразили развитые онлайн-сервисы, такие как быстрая доставка продуктов или возможность оформить кредит в мобильном банке. Также они отметили поддержку молодых семей в России, где есть выплаты, пособия и льготные программы по жилью, что является редкостью в Германии. Немцы также удивились свободе действий в России, где для рыбалки, например, не нужно оформлять документы и заранее уведомлять власти.
https://1prime.ru/20240419/avtoturizm-847514313.html
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Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России
"Лайк Трэвел Путешествия": туристы из Германии удивились уровню жизни в России
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Туристы из Германии оказались поражены уровнем жизни в России. Об этом написала
автор канала о туризме "Лайк Трэвел Путешествия".
По словам автора, немецких друзей удивило то, что магазины в России работают круглосуточно, в отличие от Германии, где они закрываются на весь день в воскресенье. Также немцев удивила бесплатная медицина в России, в то время как они вынуждены покупать дорогостоящую страховку.
Гостей также поразили развитые онлайн-сервисы, такие как быстрая доставка продуктов или возможность оформить кредит в мобильном банке. Также они отметили поддержку молодых семей в России, где есть выплаты, пособия и льготные программы по жилью, что является редкостью в Германии.
Немцы также удивились свободе действий в России, где для рыбалки, например, не нужно оформлять документы и заранее уведомлять власти.
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России