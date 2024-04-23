https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html

Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России

Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России - 23.04.2024, ПРАЙМ

Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России

Туристы из Германии оказались поражены уровнем жизни в России. Об этом написала автор канала о туризме "Лайк Трэвел Путешествия". | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:52+0300

2024-04-23T11:52+0300

2024-04-23T12:01+0300

россия

германия

туристы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/58/841305846_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e39e036cf8b9dbbdd24a2838ea293f37.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Туристы из Германии оказались поражены уровнем жизни в России. Об этом написала автор канала о туризме "Лайк Трэвел Путешествия".По словам автора, немецких друзей удивило то, что магазины в России работают круглосуточно, в отличие от Германии, где они закрываются на весь день в воскресенье. Также немцев удивила бесплатная медицина в России, в то время как они вынуждены покупать дорогостоящую страховку.Гостей также поразили развитые онлайн-сервисы, такие как быстрая доставка продуктов или возможность оформить кредит в мобильном банке. Также они отметили поддержку молодых семей в России, где есть выплаты, пособия и льготные программы по жилью, что является редкостью в Германии. Немцы также удивились свободе действий в России, где для рыбалки, например, не нужно оформлять документы и заранее уведомлять власти.

https://1prime.ru/20240419/avtoturizm-847514313.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, туристы, новости