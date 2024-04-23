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На юге России забронировано на лето почти 90 процентов отелей - 23.04.2024, ПРАЙМ
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На юге России забронировано на лето почти 90 процентов отелей
На юге России забронировано на лето почти 90 процентов отелей - 23.04.2024, ПРАЙМ
На юге России забронировано на лето почти 90 процентов отелей
Инфраструктура курортов юга России и Северного Кавказа на лето забронирована на 85-95%, заявил глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ)... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:11+0300
2024-04-23T17:11+0300
россия
отпуск
летний отпуск
туризм
курорты юга россии
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Инфраструктура курортов юга России и Северного Кавказа на лето забронирована на 85-95%, заявил глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "В вопросах развития объектов, которые у нас есть на юге и на Кавказе, хочу отдельно отметить в преддверии летнего сезона. Дагестан, Алтай и многие другие регионы — уже 85-95% загрузки инфраструктуры. Это уже сейчас забронировано. Соответственно, есть самые лучшие ожидания по летнему сезону", — сказал Волков на пресс-конференции. В середине апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала в интервью РИА Новости, что места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето практически разобраны.Ранее в Минэкономразвития отметили высокую популярность отечественных горнолыжных курортов, рост числа поездок в этом сезоне составил 19%.
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россия, отпуск, летний отпуск, туризм, курорты юга россии
РОССИЯ, отпуск, летний отпуск, Туризм, курорты юга России
17:11 23.04.2024
 
На юге России забронировано на лето почти 90 процентов отелей

ОСИГ: отели курортов юга России и Северного Кавказа загружены на лето на 85-95%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДагестан
Дагестан - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Инфраструктура курортов юга России и Северного Кавказа на лето забронирована на 85-95%, заявил глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"В вопросах развития объектов, которые у нас есть на юге и на Кавказе, хочу отдельно отметить в преддверии летнего сезона. Дагестан, Алтай и многие другие регионы — уже 85-95% загрузки инфраструктуры. Это уже сейчас забронировано. Соответственно, есть самые лучшие ожидания по летнему сезону", — сказал Волков на пресс-конференции.
В середине апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала в интервью РИА Новости, что места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето практически разобраны.
Ранее в Минэкономразвития отметили высокую популярность отечественных горнолыжных курортов, рост числа поездок в этом сезоне составил 19%.
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