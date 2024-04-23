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МЭР сообщил об ужесточении требований к классификаторам гостиниц

МЭР сообщил об ужесточении требований к классификаторам гостиниц - 23.04.2024, ПРАЙМ

МЭР сообщил об ужесточении требований к классификаторам гостиниц

Требования к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, пляжей, горнолыжных трасс будут ужесточены, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T18:36+0300

2024-04-23T18:36+0300

2024-04-23T18:36+0300

экономика

россия

туризм

курорт

классификаторы гостиниц

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Требования к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, пляжей, горнолыжных трасс будут ужесточены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Там уточнили, что подготовили проект постановления правительства, в котором, в частности, уточняются требования к образованию специалистов, работающих в организациях по классификации гостиниц. Так, для оценки отелей категории "четыре или пять звезд" специалист должен иметь опыт работы в этой сфере не менее двух лет на должности высшего руководящего звена, или опыт классификации мест размещения не менее десяти лет."В системе классификации гостиниц назрели серьезные перемены. Запрос на них сформирован самим рынком. С одной стороны — туристическим бизнесом, где накопились вопросы к качеству классификации, с другой стороны — туристами, которые стали более требовательны к качеству услуг", — рассказал агентству статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. Он отметил, что сегодня на рынке работают около 200 организаций, которые "выдают" звезды отелям. "Участники рынка считают недостаточными требования, которые к ним предъявляются. Изменения, которые мы предлагаем, повысят требования к классификаторам, позволят устранить имеющиеся пробелы в нормативной базе и, в конечном счете, повысить качество оценки гостиничных услуг", - добавил Херсонцев. В пресс-службе министерства отметили, что сейчас формируется реестр специалистов по классификации и вводится их персональная ответственность за результаты работы. В министерстве уточнили, что специалиста по классификации могут исключить из реестра в случае, если он более двух раз нарушил при проведении классификации правила, установленные положением о классификации гостиниц или правила классификации горнолыжных трасс. МНЕНИЕ ОТРАСЛИ О том, что отельеры заинтересованы в качественной классификации, сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. "Сложившаяся практика классификации гостиниц давно уже требовала изменений в части контроля за процессом классификации и наведения порядка. Пакет документов уже находится на согласовании на уровне регуляторной гильотины. Надеемся, что в ближайшее время будут приняты финальные замечания представителей турбизнеса и отрасль получит эффективный инструмент", — добавил Уманский. По мнению президента компании Cosmos Hotel Group Александра Биба, квалификация и ответственность специалистов и организаций, которые занимаются классификацией отелей, должны давать гарантию, что в процессе оценки будут соблюдены стандарты классификации объектов в любом из регионов России. "Мы не очень приветствуем присутствие в этих процессах большого количества компаний – среди них, в том числе, могут быть и компании "однодневки", которые, скорее всего, не обладают профессиональной компетенцией экспертов рынка. Укреплению рынка будет способствовать как раз уход с арены тех компаний, которые недобросовестно относились к этим вопросам", — указал Биба.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, курорт, классификаторы гостиниц