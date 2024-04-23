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В МЭР рассказали о туристических скидках для многодетных семей - 23.04.2024, ПРАЙМ
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В МЭР рассказали о туристических скидках для многодетных семей
В МЭР рассказали о туристических скидках для многодетных семей - 23.04.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали о туристических скидках для многодетных семей
Представители российской туриндустрии предоставят многодетным семьям скидки на проживание и ски-пассы, сказал директор департамента реализации проектов в сфере... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T19:54+0300
2024-04-23T19:54+0300
экономика
россия
многодетные семьи
туризм
курорт
гостиница
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Представители российской туриндустрии предоставят многодетным семьям скидки на проживание и ски-пассы, сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач. "Президент объявил этот год годом семьи. Мы в ближайшее время на наших информационных ресурсах разместим о том, как туристская индустрия будет поддерживать семьи. Какие у них будут предложения для семей с детьми, многодетных семей. Большая семья — это не только радость, но и определенная финансовая нагрузка, на которую отрасль отзывчиво отреагировала и предоставит определенные более выгодные условия. Это касается как гостиниц, так и ски-пассов", — сказал Трач на пресс-конференции. Решение туриндустрии направлено на оказание поддержки многодетным семьям в рамках реализации положений послания президента РФ Владимира Путина 29 февраля 2024 года.
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россия, многодетные семьи, туризм, курорт, гостиница
Экономика, РОССИЯ, многодетные семьи, Туризм, курорт, гостиница
19:54 23.04.2024
 
В МЭР рассказали о туристических скидках для многодетных семей

МЭР: туриндустрия предоставит многодетным семьям скидки на гостиницы и ски-пассы

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛето в Москве
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© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Представители российской туриндустрии предоставят многодетным семьям скидки на проживание и ски-пассы, сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач.
"Президент объявил этот год годом семьи. Мы в ближайшее время на наших информационных ресурсах разместим о том, как туристская индустрия будет поддерживать семьи. Какие у них будут предложения для семей с детьми, многодетных семей. Большая семья — это не только радость, но и определенная финансовая нагрузка, на которую отрасль отзывчиво отреагировала и предоставит определенные более выгодные условия. Это касается как гостиниц, так и ски-пассов", — сказал Трач на пресс-конференции.
Решение туриндустрии направлено на оказание поддержки многодетным семьям в рамках реализации положений послания президента РФ Владимира Путина 29 февраля 2024 года.
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ЭкономикаРОССИЯмногодетные семьиТуризмкурортгостиница
 
 
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