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Россияне стали чаще покупать путевки в премиальные отели Турции - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать путевки в премиальные отели Турции
Россияне стали чаще покупать путевки в премиальные отели Турции - 23.04.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать путевки в премиальные отели Турции
Россияне стали в 2,8 раза чаще покупать путевки в премиальные отели Турции по сравнению с весной 2023 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:30+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне стали в 2,8 раза чаще покупать путевки в премиальные отели Турции по сравнению с весной 2023 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Одним из самых динамично растущих сегментов туристического рынка этой весной, судя по всему, становятся премиальные отели Турции. Спрос на туры в них со стороны российских туристов вырос до 2,8 раза", - сообщили в ассоциации, отметив, что этому способствует в том числе замедление темпов роста стоимости туров. Рост интереса к люксовому отдыху в Турции отмечают в Coral Travel, Anex и "Русском Экспрессе". В Fun&amp;Sun говорят, что количество бронирований в этом сегменте выросло "кратно". "Интурист" по состоянию на апрель уже продал в два раза больше туров по концепции priority – это люксовые объекты или отдельные люксовые концепты пятизвездочных отелей. Эксперты туристического рынка объясняют этот эффект несколькими факторами: во-первых, нестабильностью прошлого сезона, когда в Турции произошло сильнейшее землетрясение, ждали результатов президентских выборов и сильно выросли цены. "Во-вторых, изменением "портрета" туриста, который едет в Турцию: в результате значительного подорожания направления туристы с невысоким бюджетом уже не могут позволить себе отдых в Турции, а те, кто готов потратить больше, охотнее соглашаются "немного добавить" к стоимости "обычного" тура, чтобы отдохнуть в отеле более высокой категории", - отметили в ассоциации. Впрочем, есть и третья тенденция, не связанная напрямую с ценами на отдых в Турции для россиян – курорты Эгейского побережья, и особенно Бодрум, "взяли курс" на то, чтобы составить конкуренцию Монако и Лазурному берегу. "Уже сегодня местный аэропорт - второй после Стамбула по количеству принимаемых частных джетов", - подчеркнули в АТОР.
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россия, турция, туризм, новости
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм, Новости
13:30 23.04.2024
 
Россияне стали чаще покупать путевки в премиальные отели Турции

АТОР: россияне стали почти в 3 раза чаще покупать путевки в премиальные отели Турции

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне стали в 2,8 раза чаще покупать путевки в премиальные отели Турции по сравнению с весной 2023 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Одним из самых динамично растущих сегментов туристического рынка этой весной, судя по всему, становятся премиальные отели Турции. Спрос на туры в них со стороны российских туристов вырос до 2,8 раза", - сообщили в ассоциации, отметив, что этому способствует в том числе замедление темпов роста стоимости туров.
Рост интереса к люксовому отдыху в Турции отмечают в Coral Travel, Anex и "Русском Экспрессе". В Fun&Sun говорят, что количество бронирований в этом сегменте выросло "кратно". "Интурист" по состоянию на апрель уже продал в два раза больше туров по концепции priority – это люксовые объекты или отдельные люксовые концепты пятизвездочных отелей.
Эксперты туристического рынка объясняют этот эффект несколькими факторами: во-первых, нестабильностью прошлого сезона, когда в Турции произошло сильнейшее землетрясение, ждали результатов президентских выборов и сильно выросли цены.
"Во-вторых, изменением "портрета" туриста, который едет в Турцию: в результате значительного подорожания направления туристы с невысоким бюджетом уже не могут позволить себе отдых в Турции, а те, кто готов потратить больше, охотнее соглашаются "немного добавить" к стоимости "обычного" тура, чтобы отдохнуть в отеле более высокой категории", - отметили в ассоциации.
Впрочем, есть и третья тенденция, не связанная напрямую с ценами на отдых в Турции для россиян – курорты Эгейского побережья, и особенно Бодрум, "взяли курс" на то, чтобы составить конкуренцию Монако и Лазурному берегу. "Уже сегодня местный аэропорт - второй после Стамбула по количеству принимаемых частных джетов", - подчеркнули в АТОР.
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