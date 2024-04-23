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В соцсети Х произошел массовый сбой

В соцсети Х произошел массовый сбой - 23.04.2024, ПРАЙМ

В соцсети Х произошел массовый сбой

Сайт Downdetector, фиксирующий сбои в работе социальных сетей, сообщил о масштабном сбое в соцсети Х. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T17:21+0300

2024-04-23T17:21+0300

2024-04-23T17:33+0300

мир

twitter

массовый сбой

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сайт Downdetector, фиксирующий сбои в работе социальных сетей, сообщил о масштабном сбое в соцсети Х.Так, отмечается, что сбои в сети начались примерно в 16.30 мск. Порядка шести тысяч сигналов о сбое поступили из США. Среди государств, граждане которых сообщили в сбое в работе Х, были Канада, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия, Турция, Бразилия, Аргентина, Индия и Япония.По словам пользователей, сбои происходят как на сайте, так и в мобильном приложении.Социальная сеть X (ранее Twitter) — американская соцсеть, пятая по посещаемости в мире и одна из крупнейших социальных сетей с порядка 550 миллионами пользователей ежемесячно. Владельцем является американский бизнесмен Илон Маск

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2024

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мир, twitter, массовый сбой