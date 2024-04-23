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В соцсети Х произошел массовый сбой - 23.04.2024, ПРАЙМ
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В соцсети Х произошел массовый сбой
В соцсети Х произошел массовый сбой - 23.04.2024, ПРАЙМ
В соцсети Х произошел массовый сбой
Сайт Downdetector, фиксирующий сбои в работе социальных сетей, сообщил о масштабном сбое в соцсети Х. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:21+0300
2024-04-23T17:33+0300
мир
twitter
массовый сбой
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сайт Downdetector, фиксирующий сбои в работе социальных сетей, сообщил о масштабном сбое в соцсети Х.Так, отмечается, что сбои в сети начались примерно в 16.30 мск. Порядка шести тысяч сигналов о сбое поступили из США. Среди государств, граждане которых сообщили в сбое в работе Х, были Канада, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия, Турция, Бразилия, Аргентина, Индия и Япония.По словам пользователей, сбои происходят как на сайте, так и в мобильном приложении.Социальная сеть X (ранее Twitter) — американская соцсеть, пятая по посещаемости в мире и одна из крупнейших социальных сетей с порядка 550 миллионами пользователей ежемесячно. Владельцем является американский бизнесмен Илон Маск
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мир, twitter, массовый сбой
МИР, Twitter, массовый сбой
17:21 23.04.2024 (обновлено: 17:33 23.04.2024)
 
В соцсети Х произошел массовый сбой

Downdetector: пользователи соцсети X по всему миру сообщают о сбоях

© Unsplash/BoliviaInteligenteОбновленный логотип твиттера
Обновленный логотип твиттера
© Unsplash/BoliviaInteligente
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сайт Downdetector, фиксирующий сбои в работе социальных сетей, сообщил о масштабном сбое в соцсети Х.
Так, отмечается, что сбои в сети начались примерно в 16.30 мск. Порядка шести тысяч сигналов о сбое поступили из США. Среди государств, граждане которых сообщили в сбое в работе Х, были Канада, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия, Турция, Бразилия, Аргентина, Индия и Япония.
По словам пользователей, сбои происходят как на сайте, так и в мобильном приложении.
Социальная сеть X (ранее Twitter) — американская соцсеть, пятая по посещаемости в мире и одна из крупнейших социальных сетей с порядка 550 миллионами пользователей ежемесячно. Владельцем является американский бизнесмен Илон Маск
 
МИРTwitterмассовый сбой
 
 
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