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Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева
Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева - 23.04.2024, ПРАЙМ
Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева
Украине следует оставить нереалистичную цель выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию. Такое мнение выразил обозреватель издания | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:35+0300
2024-04-23T09:39+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украине следует оставить нереалистичную цель выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию. Такое мнение выразил обозреватель издания New York Times Герман Лопес."Главная цель Украины — вернуть себе Донбасс ии Крым. Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина способна на это, особенно после не оправдавшего ожиданий прошлогоднего контрнаступления", — отметил он.Лопес отметил, что новый пакет помощи не поможет Киеву даже приблизиться к вероятной остановке продвижения российской армии. Обозреватель отметил, что наиболее реалистичным сценарием для Украины будет отказ от претензий на территории, которые перешли под контроль России.По его мнению, Украине лучше сосредоточиться на сохранении того, что у нее осталось. Вероятно, страна станет меньше, но это лучше, чем полное поражение, отметил обозреватель.Сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец из штата Огайо, отмечал, что американское производство в настоящее время не может идти в ногу с российским производством оружия. России этот конфликт важнее, чем Западу, и она готова потратить больше ресурсов, чтобы достичь своих целей, заключил Лопес.
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Политика, УКРАИНА, США, Новости
09:35 23.04.2024 (обновлено: 09:39 23.04.2024)
 
Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева

New York Times: цель Киева выйти на границы 1991 нереалистична

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украине следует оставить нереалистичную цель выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию. Такое мнение выразил обозреватель издания New York Times Герман Лопес.
"Главная цель Украины — вернуть себе Донбасс ии Крым. Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина способна на это, особенно после не оправдавшего ожиданий прошлогоднего контрнаступления", — отметил он.
Лопес отметил, что новый пакет помощи не поможет Киеву даже приблизиться к вероятной остановке продвижения российской армии. Обозреватель отметил, что наиболее реалистичным сценарием для Украины будет отказ от претензий на территории, которые перешли под контроль России.
По его мнению, Украине лучше сосредоточиться на сохранении того, что у нее осталось. Вероятно, страна станет меньше, но это лучше, чем полное поражение, отметил обозреватель.
Сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец из штата Огайо, отмечал, что американское производство в настоящее время не может идти в ногу с российским производством оружия. России этот конфликт важнее, чем Западу, и она готова потратить больше ресурсов, чтобы достичь своих целей, заключил Лопес.
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