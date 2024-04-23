https://1prime.ru/20240423/ukraina-847606885.html
Опасный бред. Подсчитаны шансы Киева на победу с помощью США
Опасный бред. Подсчитаны шансы Киева на победу с помощью США - 23.04.2024, ПРАЙМ
Опасный бред. Подсчитаны шансы Киева на победу с помощью США
Пакет помощи Украине, одобренный в США, лишь отсрочит неизбежное, ведь российские силы перехватили инициативу на поле боя и готовятся к наступлению. Говорить о... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:04+0300
2024-04-23T11:04+0300
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политика
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Пакет помощи Украине, одобренный в США, лишь отсрочит неизбежное, ведь российские силы перехватили инициативу на поле боя и готовятся к наступлению. Говорить о победе Киева в этой ситуации – опасный бред, пишет Asia Times.После месяцев проволочек и отчаянных просьб Украины американская Палата представителей наконец одобрила пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Документ еще должен получить "добро" в Сенате и подпись президента Джо Байдена, но тут проблем не предвидится.Другое дело – помогут ли американские деньги спасти Киев от неминуемого, как кажется сейчас поражения? А вот этого точно сказать нельзя. Наверняка ВСУ получат некоторую передышку на поле боя и шанс затормозить медленное, но верное наступление России. Но мало одобрить денежный транш – нужно еще преодолеть логистические проблемы. Основная часть вооружений и военной техники хранится в Польше, и их надо доставить на передовую и внедрить в военную тактику ВСУ, пишет издание. Партии оружия из США поступят позже.Однако, чтобы помощь принесла реальную пользу, она должна быть стабильной, а с этим проблемы. Во-первых, внутри самих США нет единства по поводу ее целесообразности. Дональд Трамп поддержал идею республиканцев вынести пакет на голосование лишь после долгих уговоров. Но, зная его неприязнь к Украине и лично ее лидеру Владимиру Зеленскому шанс на продолжение поддержки, если Трамп вернется в Белый дом в ноябре, минимален. А зная его давнее восхищение российским президентом Владимиром Путиным, невелик и шанс на то, что Америка в долгосрочной перспективе останется союзником Киева.В Европе тоже все больше сторонников прекращения помощи Украине. Если раньше этой точки зрения придерживался лишь венгерский премьер Виктор Орбан, то теперь к нему присоединился словацкий коллега Роберт Фицо. Они солидарны в том, что Киеву следует не воевать, а искать возможность мирных переговоров с Москвой. Выборы в Европарламент, намеченные на июнь, наверняка расширят "пророссийский" мандат в ЕС.На фоне сохранения преимущества России в живой силе и боеприпасах верить в победу Украины с помощью из США – опасный бред. Максимум Киев сможет улучшить свою переговорную позицию – когда наконец стороны сядут за стол переговоров, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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помощь украине, поддержка украины, финансовая помощь для украины, сша
Политика, помощь Украине, поддержка Украины, финансовая помощь для Украины, США
Опасный бред. Подсчитаны шансы Киева на победу с помощью США
AT: получение помощи в 60 миллиардов долларов от США не поможет Украине победить
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ.
Пакет помощи Украине, одобренный в США, лишь отсрочит неизбежное, ведь российские силы перехватили инициативу на поле боя и готовятся к наступлению. Говорить о победе Киева в этой ситуации – опасный бред, пишет Asia Times
.
После месяцев проволочек и отчаянных просьб Украины американская Палата представителей наконец одобрила пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Документ еще должен получить "добро" в Сенате и подпись президента Джо Байдена, но тут проблем не предвидится.
Другое дело – помогут ли американские деньги спасти Киев от неминуемого, как кажется сейчас поражения? А вот этого точно сказать нельзя. Наверняка ВСУ получат некоторую передышку на поле боя и шанс затормозить медленное, но верное наступление России. Но мало одобрить денежный транш – нужно еще преодолеть логистические проблемы. Основная часть вооружений и военной техники хранится в Польше, и их надо доставить на передовую и внедрить в военную тактику ВСУ, пишет издание. Партии оружия из США поступят позже.
Захарова раскрыла, как на деньги США Зеленский выманивает украинцев
Однако, чтобы помощь принесла реальную пользу, она должна быть стабильной, а с этим проблемы. Во-первых, внутри самих США нет единства по поводу ее целесообразности. Дональд Трамп поддержал идею республиканцев вынести пакет на голосование лишь после долгих уговоров. Но, зная его неприязнь к Украине и лично ее лидеру Владимиру Зеленскому шанс на продолжение поддержки, если Трамп вернется в Белый дом в ноябре, минимален. А зная его давнее восхищение российским президентом Владимиром Путиным, невелик и шанс на то, что Америка в долгосрочной перспективе останется союзником Киева.
В Европе тоже все больше сторонников прекращения помощи Украине. Если раньше этой точки зрения придерживался лишь венгерский премьер Виктор Орбан, то теперь к нему присоединился словацкий коллега Роберт Фицо. Они солидарны в том, что Киеву следует не воевать, а искать возможность мирных переговоров с Москвой. Выборы в Европарламент, намеченные на июнь, наверняка расширят "пророссийский" мандат в ЕС.
На фоне сохранения преимущества России в живой силе и боеприпасах верить в победу Украины с помощью из США – опасный бред. Максимум Киев сможет улучшить свою переговорную позицию – когда наконец стороны сядут за стол переговоров, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ