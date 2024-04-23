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Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк

Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк - 23.04.2024, ПРАЙМ

Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк

Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T17:03+0300

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2024-04-23T17:25+0300

политика

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale. Он отметил, что Третья мировая война уже началась, хотя она, возможно, не похожа на то, как начиналась Вторая мировая война.По его мнению, Россия и Европа уже ведут войну друг с другом. Ранее Владимир Зеленский отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

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