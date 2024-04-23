Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк - 23.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240423/ukraina-847623755.html
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк - 23.04.2024, ПРАЙМ
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк
Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:03+0300
2024-04-23T17:25+0300
политика
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623601_0:0:3615:2033_1920x0_80_0_0_78558a67dffb97bbe26641aa6a352a3e.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale. Он отметил, что Третья мировая война уже началась, хотя она, возможно, не похожа на то, как начиналась Вторая мировая война.По его мнению, Россия и Европа уже ведут войну друг с другом. Ранее Владимир Зеленский отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
https://1prime.ru/20240423/bayden-847623169.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623601_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a1ee85e9675f346dfffe772f20fbdf16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
17:03 23.04.2024 (обновлено: 17:25 23.04.2024)
 
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк

Подоляк: третья мировая война уже началась, РФ и Европа уже воюют друг с другом

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale.
Он отметил, что Третья мировая война уже началась, хотя она, возможно, не похожа на то, как начиналась Вторая мировая война.
По его мнению, Россия и Европа уже ведут войну друг с другом.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
16:49
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала