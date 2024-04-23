https://1prime.ru/20240423/ukraina-847623755.html
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк - 23.04.2024, ПРАЙМ
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк
Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:03+0300
2024-04-23T17:03+0300
2024-04-23T17:25+0300
политика
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623601_0:0:3615:2033_1920x0_80_0_0_78558a67dffb97bbe26641aa6a352a3e.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale. Он отметил, что Третья мировая война уже началась, хотя она, возможно, не похожа на то, как начиналась Вторая мировая война.По его мнению, Россия и Европа уже ведут войну друг с другом. Ранее Владимир Зеленский отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
https://1prime.ru/20240423/bayden-847623169.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623601_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a1ee85e9675f346dfffe772f20fbdf16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
Третья мировая война уже началась, заявил Подоляк
Подоляк: третья мировая война уже началась, РФ и Европа уже воюют друг с другом
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale.
Он отметил, что Третья мировая война уже началась, хотя она, возможно, не похожа на то, как начиналась Вторая мировая война.
По его мнению, Россия и Европа уже ведут войну друг с другом.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Заявление Байдена об Украине вызвало ярость в Сети
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.