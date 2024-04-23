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Генсек НАТО назвал помощь Украине "инвестициями" в безопасность альянса - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО назвал помощь Украине "инвестициями" в безопасность альянса
Генсек НАТО назвал помощь Украине "инвестициями" в безопасность альянса - 23.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО назвал помощь Украине "инвестициями" в безопасность альянса
Помощь Украине является не благотворительностью, а инвестициями в безопасность альянса, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T18:01+0300
2024-04-23T18:02+0300
политика
нато
украина
россия
помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Помощь Украине является не благотворительностью, а инвестициями в безопасность альянса, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Необходимо помнить, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в нашу собственную общую безопасность…. Поставляемое альянсом оружие помогает Украине поражать военные возможности России, — сказал генсек, комментируя многомиллиардные траты стран альянса на помощь Киеву. Он отметил, что поражение Украины придет к тому, что российский военный потенциал будет угрожать странам альянса, соседство с Россией "имеет свою цену" для НАТО.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО. Он отметил, что это не имеет смысла, так как не принесет никакой выгоды.Российский лидер также заявил, что западные политики регулярно пугают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако, "умные люди" понимают, что это не более чем фейк.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в отсутствие реальных угроз Евросоюз изо всех сил пытаются создать искусственные угрозы, которые якобы исходят от России.
https://1prime.ru/20240423/nato-847626414.html
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нато, украина, россия, помощь украине
Политика, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, помощь Украине
18:01 23.04.2024 (обновлено: 18:02 23.04.2024)
 
Генсек НАТО назвал помощь Украине "инвестициями" в безопасность альянса

Столтенберг: помощь Украине — это инвестиции в безопасность альянса

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Помощь Украине является не благотворительностью, а инвестициями в безопасность альянса, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Необходимо помнить, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в нашу собственную общую безопасность…. Поставляемое альянсом оружие помогает Украине поражать военные возможности России, — сказал генсек, комментируя многомиллиардные траты стран альянса на помощь Киеву.
Он отметил, что поражение Украины придет к тому, что российский военный потенциал будет угрожать странам альянса, соседство с Россией "имеет свою цену" для НАТО.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО. Он отметил, что это не имеет смысла, так как не принесет никакой выгоды.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
НАТО "не ищет конфликта" с Россией, заявил генсек
17:42
Российский лидер также заявил, что западные политики регулярно пугают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако, "умные люди" понимают, что это не более чем фейк.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в отсутствие реальных угроз Евросоюз изо всех сил пытаются создать искусственные угрозы, которые якобы исходят от России.
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАРОССИЯпомощь Украине
 
 
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