https://1prime.ru/20240423/ukraina-847627463.html
СМИ узнали о подготовке США нового пакета помощи Украине
СМИ узнали о подготовке США нового пакета помощи Украине - 23.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о подготовке США нового пакета помощи Украине
США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи после принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам, сообщает Reuters со ссылкой на источники. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T18:08+0300
2024-04-23T18:08+0300
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи после принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам, сообщает Reuters со ссылкой на источники. "США готовят пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, который будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю", — говорится в публикации.Пакет помощи будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя, сообщили официальные лица на условиях анонимности.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.
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Вооружения, США, УКРАИНА, вооружение
СМИ узнали о подготовке США нового пакета помощи Украине
Reuters: США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи в $1 миллиард
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.
США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи после принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам, сообщает Reuters
со ссылкой на источники.
"США готовят пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, который будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю", — говорится в публикации.
Пакет помощи будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя, сообщили официальные лица на условиях анонимности.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
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В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Соответствующий законопроект палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.