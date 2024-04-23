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Киев надеется получить от Дании миллионы евро на восстановление страны
Киев надеется получить от Дании миллионы евро на восстановление страны - 23.04.2024, ПРАЙМ
Киев надеется получить от Дании миллионы евро на восстановление страны
Украина рассчитывает получить от Дании 380 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры, соответствующий меморандум стороны подписали во вторник, | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T19:31+0300
2024-04-23T19:31+0300
2024-04-23T19:31+0300
экономика
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Дании 380 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры, соответствующий меморандум стороны подписали во вторник, сообщает министерство экономики Украины. "Датское правительство выделит дополнительное финансирование к украинскому механизму EIFO на сумму 2,85 миллиарда датских крон (примерно 380 миллионов евро) для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Уточняется, что документ также предусматривает выделение датским правительством около 40 миллионов евро в поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины. Кроме того, стороны договорились усилить сотрудничество в сфере судостроения, развития и реконструкции морской портовой инфраструктуры. Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу писало в марте, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, дания, финансовая помощь для украины
Экономика, УКРАИНА, ДАНИЯ, финансовая помощь для Украины
Киев надеется получить от Дании миллионы евро на восстановление страны
Киев надеется получить от Дании €380 миллионов на восстановление инфраструктуры
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Дании 380 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры, соответствующий меморандум стороны подписали во вторник, сообщает министерство экономики Украины.
"Датское правительство выделит дополнительное финансирование к украинскому механизму EIFO на сумму 2,85 миллиарда датских крон (примерно 380 миллионов евро) для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что документ также предусматривает выделение датским правительством около 40 миллионов евро в поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины. Кроме того, стороны договорились усилить сотрудничество в сфере судостроения, развития и реконструкции морской портовой инфраструктуры.
Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу писало в марте, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов.
СМИ узнали о подготовке США нового пакета помощи Украине
Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.