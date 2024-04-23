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Европарламент одобрил продление на год свободного ввоза товаров с Украины
Европарламент одобрил продление на год свободного ввоза товаров с Украины - 23.04.2024, ПРАЙМ
Европарламент одобрил продление на год свободного ввоза товаров с Украины
Европарламент одобрил продлении до июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, следует из результатов голосования. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T21:13+0300
2024-04-23T21:13+0300
2024-04-23T21:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Европарламент одобрил продлении до июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, следует из результатов голосования. Решение поддержали 428 депутатов, против проголосовали 131 и 44 – воздержались. В числе ограничительных мер в новом документе значатся корректирующие меры со стороны Еврокомиссии в случае сбоев на европейском рынке и активация экстренного механизма приостановки украинского импорта странами ЕС. Теперь Совет ЕС должен формально утвердить решение, и оно вступит в силу после 5 июня. Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, требующий поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
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европа, фермеры, украина
Экономика, ЕВРОПА, фермеры, УКРАИНА
Европарламент одобрил продление на год свободного ввоза товаров с Украины
Европарламент одобрил продление на год свободного ввоза товаров с Украины
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Европарламент одобрил продлении до июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, следует из результатов голосования.
Решение поддержали 428 депутатов, против проголосовали 131 и 44 – воздержались.
В числе ограничительных мер в новом документе значатся корректирующие меры со стороны Еврокомиссии в случае сбоев на европейском рынке и активация экстренного механизма приостановки украинского импорта странами ЕС.
Теперь Совет ЕС должен формально утвердить решение, и оно вступит в силу после 5 июня.
Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, требующий поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.
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Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.