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Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте
Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте - 23.04.2024, ПРАЙМ
Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте
Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T23:28+0300
2024-04-23T23:28+0300
экономика
россия
украина
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Будьте уверены, что как только мы передадим ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали", — отметил он.Миршаймер обратился с предупреждением президенту Украины, заявив, что российские истребители, сбрасывающие планирующие бомбы, способны летать на большой высоте вне зоны действия любых систем ПВО.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение дополнительной помощи Украине еще больше разорит ее и при этом обогатит США.
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россия, украина, пво
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО
23:28 23.04.2024
 
Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте

Миршаймер: Россия легко уничтожит новые ПВО Украины так же, как и предыдущие

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Будьте уверены, что как только мы передадим ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали", — отметил он.
Миршаймер обратился с предупреждением президенту Украины, заявив, что российские истребители, сбрасывающие планирующие бомбы, способны летать на большой высоте вне зоны действия любых систем ПВО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение дополнительной помощи Украине еще больше разорит ее и при этом обогатит США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
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