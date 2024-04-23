https://1prime.ru/20240423/ukraina-847631939.html
Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте
Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте - 23.04.2024, ПРАЙМ
Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте
Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T23:28+0300
2024-04-23T23:28+0300
2024-04-23T23:28+0300
экономика
россия
украина
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Будьте уверены, что как только мы передадим ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали", — отметил он.Миршаймер обратился с предупреждением президенту Украины, заявив, что российские истребители, сбрасывающие планирующие бомбы, способны летать на большой высоте вне зоны действия любых систем ПВО.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение дополнительной помощи Украине еще больше разорит ее и при этом обогатит США.
https://1prime.ru/20240423/nato-847631473.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d273997a75f0ddc646edd30aa2ef79f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, пво
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО
Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте
Миршаймер: Россия легко уничтожит новые ПВО Украины так же, как и предыдущие
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ.
Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive
.
"Будьте уверены, что как только мы передадим ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали", — отметил он.
Миршаймер обратился с предупреждением президенту Украины, заявив, что российские истребители, сбрасывающие планирующие бомбы, способны летать на большой высоте вне зоны действия любых систем ПВО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение дополнительной помощи Украине еще больше разорит ее и при этом обогатит США.
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше