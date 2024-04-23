https://1prime.ru/20240423/ukraina-847631939.html

Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте

Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте - 23.04.2024, ПРАЙМ

Зеленского предупредили о грядущей проблеме на фронте

Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T23:28+0300

2024-04-23T23:28+0300

2024-04-23T23:28+0300

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Россия с легкостью сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Будьте уверены, что как только мы передадим ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали", — отметил он.Миршаймер обратился с предупреждением президенту Украины, заявив, что российские истребители, сбрасывающие планирующие бомбы, способны летать на большой высоте вне зоны действия любых систем ПВО.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение дополнительной помощи Украине еще больше разорит ее и при этом обогатит США.

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